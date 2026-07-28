Заплыв на открытой воде Swimcup пройдёт в Пскове

Пятый заплыв на открытой воде Swimcup пройдет в Пскове 8 августа. На состязаниях ожидается около 200 спортсменов из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Старт дистанций 1 700, 2 500 и 5 000 метров – под стенами Псковского крома, недалеко от Троицкого собора, они финишируют на общественном пляже возле Мирожского монастыря.

В программу входят заплывы «Лайт», «Классик» и «Ультра». Для участников будет работать мобильная камера хранения, которая доставит вещи со старта на финиш.

Регистрация на участие открыта до 5 августа на официальном сайте Swimcup.