Шесть человек пострадали при столкновении скорой и микроавтобуса под Псковом

На трассе Псков – Гдов – Сланцы 27 июля произошло ДТП с участием кареты скорой помощи УАЗ и микроавтобуса Ford. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 16:25 на первом километре автодороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, выполняя разворот в разрешённом месте, не уступил дорогу ехавшему сзади с проблесковыми сигналами и сиреной спецтранспорту.

После удара травмы получили пациент, находившийся в салоне скорой, двое медработников, а также три пассажира Ford, среди которых были дети 13 и 14 лет. Все обстоятельства инцидента выясняются.