Виновник смертельного ДТП в Гдове отправится в колонию

Виновнику смертельного ДТП в Гдове вынесли приговор. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ночью 19 января в Гдове мужчина не выбрал безопасную скорость движения и сбил трех пешеходов, двигавшихся рядом с проезжей частью дороги. Двое скончались на месте, а третий пострадавший, которого обвиняемый оставил без помощи, покинув место ДТП, был позже доставлен в медицинское учреждение.

Решением Гдовского районного суда мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия) и статьи 125 УК РФ (оставление без помощи третьего пострадавшего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

В судебном заседании подсудимый вину признал не полностью, от дачи показаний отказался.

Мужчину приговорили к 12 годам 10 дням с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года 6 месяцев.

Его заключили под стражу в зале суда.

С него взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.