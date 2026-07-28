Псковичам рассказали, куда обращаться при нехватке мусорных контейнеров во дворе

Переполненные баки не всегда свидетельствуют о плохой работе перевозчика — иногда причиной становится банальная нехватка ёмкостей. Как выяснить реальное положение дел и законно изменить ситуацию, рассказали в «Госуслуги Дом».

Объём и количество контейнеров рассчитываются исходя из норм накопления отходов, числа жителей и графика вывоза. Если пользователей стало больше или условия изменились, имеющихся баков может не хватать, хотя санитарные нормы ограничивают размещение на одной площадке не более чем восемью смешанными контейнерами.

В такой ситуации жильцам советуют первым делом направить обращение в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом».

Специалисты помогут разобраться в причинах, а при необходимости — подскажут, требуется ли общедомовое собрание собственников и в каком порядке принимается решение об установке дополнительных ёмкостей или изменении схемы накопления отходов.