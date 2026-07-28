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Общество

Псковичам рассказали, куда обращаться при нехватке мусорных контейнеров во дворе

28 июля 2026 года, 14:10

Переполненные баки не всегда свидетельствуют о плохой работе перевозчика — иногда причиной становится банальная нехватка ёмкостей. Как выяснить реальное положение дел и законно изменить ситуацию, рассказали в «Госуслуги Дом».

Псковичам рассказали, куда обращаться при нехватке мусорных контейнеров во дворе

Объём и количество контейнеров рассчитываются исходя из норм накопления отходов, числа жителей и графика вывоза. Если пользователей стало больше или условия изменились, имеющихся баков может не хватать, хотя санитарные нормы ограничивают размещение на одной площадке не более чем восемью смешанными контейнерами. 

В такой ситуации жильцам советуют первым делом направить обращение в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом»

Специалисты помогут разобраться в причинах, а при необходимости — подскажут, требуется ли общедомовое собрание собственников и в каком порядке принимается решение об установке дополнительных ёмкостей или изменении схемы накопления отходов.

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