Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурс «Русская цивилизация»

Псковичи могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация».

«X юбилейный международный фотоконкурс «Русская цивилизация» вновь открывает возможность показать красоту родного края и поделиться своей историей со всей страной», – отметили организаторы.

В 2026 году введена новая специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» - «Россия – семья семей». Фотографии, отражающие семейные хроники, семейные династии и многонациональные семьи.

К каждой фотографии прилагается короткая история семьи – ее традиции и то, что передается из поколения в поколение.

В карточке представлен вклад Псковской области в международный фотоконкурс «Русская цивилизация».

Прием заявок проходит на сайте фотоконкурса до 12 октября.