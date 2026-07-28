Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурс «Русская цивилизация»

Псковичи могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация».
Псковичи могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация».
«X юбилейный международный фотоконкурс «Русская цивилизация» вновь открывает возможность показать красоту родного края и поделиться своей историей со всей страной», – отметили организаторы.
В 2026 году введена новая специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» - «Россия – семья семей». Фотографии, отражающие семейные хроники, семейные династии и многонациональные семьи.
К каждой фотографии прилагается короткая история семьи – ее традиции и то, что передается из поколения в поколение.
В карточке представлен вклад Псковской области в международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
Прием заявок проходит на сайте фотоконкурса до 12 октября.