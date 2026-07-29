Псковская область вошла в число пилотных регионов по подключению сёл к высокоскоростному Интернету

Псковская область стала одним из четырех пилотных регионов для внедрения нового механизма подключения к высокоскоростному Интернету в сельской местности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

За счёт средств «Ростелекома» к Интернету подключат 30 населённых пунктов, где проживает от 100 до 1000 человек и уже есть инфраструктура, построенная с привлечением федеральных средств, в том числе президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Глава региона отметил, что для участия в пилотном проекте требуется согласие на подключение не менее 30% домохозяйств. Также потребуется единовременного оплатить инсталляционный платеж, который включает абонентскую плату за 2 года пользования Интернетом.

«При формировании списка мы обязательно учтём все коллективные заявки и обращения, которые поступали ранее», – отметил Михаил Ведерников.

При соответствии населенного пункта критериям можно обратиться с предложением в группу Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области.