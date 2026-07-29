Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская область вошла в число пилотных регионов по подключению сёл к высокоскоростному Интернету

29 июля 2026 года, 11:28

Псковская область стала одним из четырех пилотных регионов для внедрения нового механизма подключения к высокоскоростному Интернету в сельской местности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Псковская область вошла в число пилотных регионов по подключению сёл к высокоскоростному Интернету

Изображение из мессенджера MAX Михаила Ведерникова

За счёт средств «Ростелекома» к Интернету подключат 30 населённых пунктов, где проживает от 100 до 1000 человек и уже есть инфраструктура, построенная с привлечением федеральных средств, в том числе президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Глава региона отметил, что для участия в пилотном проекте требуется согласие на подключение не менее 30% домохозяйств. Также потребуется единовременного оплатить инсталляционный платеж, который включает абонентскую плату за 2 года пользования Интернетом.

«При формировании списка мы обязательно учтём все коллективные заявки и обращения, которые поступали ранее», – отметил Михаил Ведерников.

При соответствии населенного пункта критериям можно обратиться с предложением в группу Управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области
Новый молодёжный сквер откроют ко Дню города в Великих Луках
Машина вылетела в кювет в Локнянском районе
Как после школы быстро получить хорошую профессию, обсудят эксперты в «Шпаргалке для родителей» Елены Синёвой
Опубликована программа для главной сцены «Псковских каникул»
Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП с грузовиком в Пскове
Псковичка взяла призовое место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя»
Стартовал ремонт дороги в деревне Коровье Село Палкинского района
О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое

Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом