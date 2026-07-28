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Общество

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

28 июля 2026 года, 11:15

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северо-Запада».

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Фото: Филиала «Россети Северо-Запада»

В Псковской области дожди, грозы и порывистый ветер, отметили в ведомстве.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Кроме того, подготовлен 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт для обеспечения при необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

Непогода сохранится до завтрашнего дня.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

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