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Культура

70 тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в юбилейном 120-м сезоне

28 июля 2026 года, 13:00

Завершившийся 120-й сезон Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина оказался насыщенным по числу событий и премьер. На спектаклях и проектах театра побывали 70 тысяч человек, а в репертуаре появились шесть новых постановок. Итоги года подвели в пресс-службе учреждения.

70 тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в юбилейном 120-м сезоне

Зрители провели вместе с труппой 52 800 минут. Среди громких премьер — «Два капитана», «Баба Шанель», обе части музыкального проекта «Где-то на белом свете…», а также спектакли «Один день в лесу» и «Океан». К круглой дате театр открыл памятник псковскому скомороху, дал юбилейный концерт «120 лет в обед» и впервые представил «Двух капитанов».

Впервые прошёл фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» и бэби-лаборатория. Труппа выезжала на фестиваль имени Достоевского в Великий Новгород и с гастролями в Горно-Алтайск, Москву и Санкт-Петербург. В свою очередь, Псков принимал Театр имени Ленсовета, «Около дома Станиславского» и Театр на Таганке. Запустились новые проекты: киноклуб с Дмитрием Месхиевым, творческие встречи с артистами и концерты в Варлаамовской башне. Сезон принёс коллективу индивидуальные и коллективные награды регионального и федерального уровня, а труппа пополнилась молодыми артистами Григорием Бессоновым, Олегом Григорьевым и Ренатой Отрутько.

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