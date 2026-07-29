Гриб или погиб

Полные корзины грибов — предмет особой гордости псковичей: в соцсетях один за другим появляются фото тихой охоты, а в разговорах звучат истории о самых грибных местах. Зачастую за этой радостью скрывается серьёзная опасность: отличить съедобный гриб от ядовитого не всегда просто, и цена ошибки может быть слишком высокой. Как собирать грибы и не схлопотать отравление — в материале «Псковской правды».

Грибы и риски

Собирать грибы любят и дети, и взрослые. Для многих тихая охота становится настоящей семейной традицией: вместе идут в лес, где учатся отличать боровик от ложного белого, вместе радуются находке. Когда корзина наполняется до краёв, хочется поделиться своей удачей не только с друзьями, но и с единомышленниками в социальных сетях. «Грибная охота удалась», — пишет Екатерина в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской области». «Лисичек полон лес. Растут «стаями», — подхватывает Анна. Тут же в обсуждение включаются и другие жители региона, рассказывая о своём «улове».

«Грибов в лесу много разных, интересных, красивых... И незнакомых в том числе. Белых немного, зато рядовки порадовали. И лисички в этом году не заканчиваются», — делится Вадим. «Грибов много. Все не соберёшь», — утверждает Павел. Желание похвастаться «урожаем» понятно. Но иногда за переполненными корзинами и чувством гордости скрывается серьёзная опасность: отличить съедобный гриб от ядовитого не всегда может даже опытный грибник. И цена ошибки может быть слишком высокой — отравление и госпитализация. К счастью, снизить риски и не превратить хобби в кошмар возможно, если придерживаться простых правил. Главное из них — «не уверен — не бери». Если есть сомнения в съедобности грибов, лучше не рисковать и оставить их в лесу, отметили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Не стоит собирать грибы возле дорог, магистралей, предприятий и свалок — они накапливают токсины. Нежелательно брать старые, переросшие, червивые и повреждённые грибы, потому что с возрастом они накапливают больше вредных веществ, а их ткани начинают разлагаться, что повышает риск отравления даже у съедобных видов. Нельзя определять безопасность сырых грибов по вкусу. Так, сыроежки могут быть горькими, а бледные поганки, в свою очередь, абсолютно безвкусны. Причём риск столкнуться с аллергией и раздражением есть при «дегустации» и тех, и других, предупредили в Роспотребнадзоре.

После сбора грибы нужно тщательно перебрать: отсортировать по видам, убрать червивые, перезревшие, без ножек, дряблые, а также несъедобные и ядовитые, если они по ошибке попали в корзину. Лучше сделать это в день сбора. Причиной отравления, как правило, становится не только несоблюдение мер безопасности при сборе и сортировке, но и неправильная термическая обработка. Сначала грибы нужно очистить от земли, хорошо промыть, замочить и отварить. Только после этого их можно использовать для приготовления блюд.

Отравился - к врачу

Отравление грибами, по словам врачей, довольно распространено. Ежегодно более тысячи человек по всей России оказываются в больнице именно по этой причине, отмечает главный врач ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Мария Отраднова. При этом количество смертей от таких отравлений с каждым годом растёт.

После употребления грибов должны насторожить следующие симптомы: резкая головная боль, сильная тошнота, рвота, схваткообразные боли в области живота и кишечника, обильный жидкий стул, нарушение чёткости зрения, сильная жажда, хриплый голос, судороги конечностей, головокружение, слабость, обильное потоотделение, понижение давления и учащение пульса. В особо тяжёлых случаях холодеют пальцы, а кожа приобретает синеватый оттенок. Также при отравлении некоторыми видами грибов возможны галлюцинации. Подобные симптомы могут проявиться уже через 1,5–2 часа после употребления грибов. Если человек отравился особо ядовитыми грибами — бледной поганкой или мухомором, — симптомы могут возникнуть значительно позже: через 6–22 часа. Угроза здоровью в таком случае ещё более велика, подчеркнула Мария Отраднова.