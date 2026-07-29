О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

«Каждый день, пока город только просыпается, коммунальные службы уже на посту – и именно их труд формирует уютный облик Пскова», – отметил градоначальник.

Он отметил, что специалисты убирают тротуары и зелёные зоны, борются с борщевиком, косят траву, вывозят мусор, благоустраивают остановки, моют дорожные объекты и многое другое.