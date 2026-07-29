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Общество

О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

29 июля 2026 года, 12:33

О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Каждый день, пока город только просыпается, коммунальные службы уже на посту – и именно их труд формирует уютный облик Пскова», – отметил градоначальник.

Он отметил, что специалисты убирают тротуары и зелёные зоны, борются с борщевиком, косят траву, вывозят мусор, благоустраивают остановки, моют дорожные объекты и многое другое.

О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Без этой работы невозможно представить комфортную городскую жизнь. Благодаря коммунальщикам Псков остаётся ухоженным в любое время года», – заключил Борис Елкин. 

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