Проверку по факту обнаружения тела в реке проводят в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В акватории реки Великой обнаружили тело мужчины с признаками утопления.

По имеющимся данным, мужчина во время отдыха зашел в воду для купания, после чего пропал из виду. Его тело вскоре обнаружили местные жители, которые позвонили в полицию.