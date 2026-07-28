Акваторию реки Ловати чистят в Великих Луках

Специалисты занимаются очисткой акватории реки Ловати. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы, декан ВЛГАФК Дмитрий Белюков.
Специалисты занимаются очисткой акватории реки Ловати. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы, декан ВЛГАФК Дмитрий Белюков.
Для работ применяется специальный катамаран, оборудованный техникой для скашивания водной растительности. Он удаляет разросшиеся водоросли, позволяя поддерживать чистоту реки и улучшать ее экологическое состояние.
Ранее специалисты уже косили береговую линию реки Ловать.
«Такая работа требует времени и специального подхода, но именно комплексное содержание берегов и акватории позволяет сделать Ловать более ухоженной и привлекательной для жителей и гостей города. Благодарю специалистов», – отметил Дмитрий Белюков.