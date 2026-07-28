Акваторию реки Ловати чистят в Великих Луках

Для работ применяется специальный катамаран, оборудованный техникой для скашивания водной растительности. Он удаляет разросшиеся водоросли, позволяя поддерживать чистоту реки и улучшать ее экологическое состояние.

Ранее специалисты уже косили береговую линию реки Ловать.

«Такая работа требует времени и специального подхода, но именно комплексное содержание берегов и акватории позволяет сделать Ловать более ухоженной и привлекательной для жителей и гостей города. Благодарю специалистов», – отметил Дмитрий Белюков.