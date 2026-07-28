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Общество

Акваторию реки Ловати чистят в Великих Луках

28 июля 2026 года, 10:17

Специалисты занимаются очисткой акватории реки Ловати. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы, декан ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Акваторию реки Ловати чистят в Великих Луках

Фото: Дмитрий Белюков

Для работ применяется специальный катамаран, оборудованный техникой для скашивания водной растительности. Он удаляет разросшиеся водоросли, позволяя поддерживать чистоту реки и улучшать ее экологическое состояние.

Ранее специалисты уже косили береговую линию реки Ловать.

«Такая работа требует времени и специального подхода, но именно комплексное содержание берегов и акватории позволяет сделать Ловать более ухоженной и привлекательной для жителей и гостей города. Благодарю специалистов», – отметил Дмитрий Белюков.

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