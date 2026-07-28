Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

MAX открыл доступ к историям для всех пользователей Android

28 июля 2026 года, 16:58

Национальный мессенджер MAX завершил тестирование и запустил функцию «Истории». Теперь любой пользователь с Android-устройством, установивший последнюю версию приложения из RuStore, может публиковать фото и видео с текстом, выбирать срок показа и получать обратную связь в виде реакций, сообщили в пресс-службе мессенджера.

MAX открыл доступ к историям для всех пользователей Android

Фото: MAX

Опубликовать историю можно в разделе «Чаты», нажав на плюс рядом с фотографией профиля. Автору доступны редактирование контента, настройка аудитории и отслеживание статистики – количества просмотров, реакций и оставшегося времени активности публикации. Функция прошла обкатку в тестовом режиме в начале июля: в эксперименте участвовали более ста лидеров мнений, среди которых блогер Денис Кукояка, певец Григорий Лепс, учитель года Москвы Александр Оджо, спортивный инфлюенсер Алексей Столяров, главред ИА «Регнум» Марина Ахмедова, военкор Александр Коц и певица Анита Цой.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заплыв на открытой воде Swimcup пройдёт в Пскове
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурс «Русская цивилизация»
Виновник смертельного ДТП в Гдове отправится в колонию
Директора псковского «Дома офицеров» заключили под стражу
Ученики псковского «Кванториума» взяли призовое место на интенсиве «Архипелаг-2026»
Более 850 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
В Псковской области мужчина попался на краже 346 кг дизтоплива из локомотива
Псковичам рассказали, куда обращаться при нехватке мусорных контейнеров во дворе
70 тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в юбилейном 120-м сезоне

Комментарии

Авторизация
No comments
Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку