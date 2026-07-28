MAX открыл доступ к историям для всех пользователей Android

Национальный мессенджер MAX завершил тестирование и запустил функцию «Истории». Теперь любой пользователь с Android-устройством, установивший последнюю версию приложения из RuStore, может публиковать фото и видео с текстом, выбирать срок показа и получать обратную связь в виде реакций, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Опубликовать историю можно в разделе «Чаты», нажав на плюс рядом с фотографией профиля. Автору доступны редактирование контента, настройка аудитории и отслеживание статистики – количества просмотров, реакций и оставшегося времени активности публикации. Функция прошла обкатку в тестовом режиме в начале июля: в эксперименте участвовали более ста лидеров мнений, среди которых блогер Денис Кукояка, певец Григорий Лепс, учитель года Москвы Александр Оджо, спортивный инфлюенсер Алексей Столяров, главред ИА «Регнум» Марина Ахмедова, военкор Александр Коц и певица Анита Цой.