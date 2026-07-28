Почти 386 тысяч пассажиров воспользовались «Ласточкой» между Псковом и Санкт-Петербургом за полгода

С января по июнь скоростные поезда «Ласточка» перевезли 385,9 тысячи человек по маршруту Псков — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее также отмечалось, что за аналогичный период «Ласточки» перевезли 25,4 тысячи пассажиров между Псковом и Петрозаводском. Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», веб-приложение, а также в железнодорожных кассах.