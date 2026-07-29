Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Блошиный рынок пройдет на фестивале «Псковские каникулы»

29 июля 2026 года, 10:50

Блошиный рынок пройдет на фестивале «Псковские каникулы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Блошиный рынок пройдет на фестивале «Псковские каникулы»

Фото: ТКД Псковской области

Рынок откроется на набережной реки Великой. В ассортименте заявлены винтажная посуда с характерным узором, значки и открытки, редкие книги, украшения, а также десятки приятных небольших безделушек.

«Продавцы охотно расскажут, откуда вещь попала на прилавок и что о ней известно — так обычный значок или чашка могут обрасти коротким, но живым сюжетом. Приходите просто погулять между рядами, присмотреться к деталям и, возможно, найти что‑то, что органично впишется в ваш дом», – отметили в пресс-службе.

Блошиный рынок будет работать с 30 июля по 2 августа.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области
Новый молодёжный сквер откроют ко Дню города в Великих Луках
Машина вылетела в кювет в Локнянском районе
Как после школы быстро получить хорошую профессию, обсудят эксперты в «Шпаргалке для родителей» Елены Синёвой
Опубликована программа для главной сцены «Псковских каникул»
Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП с грузовиком в Пскове
Псковичка взяла призовое место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя»
Стартовал ремонт дороги в деревне Коровье Село Палкинского района
О работе коммунальщиков летом рассказал глава Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое

Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом