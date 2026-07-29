Блошиный рынок пройдет на фестивале «Псковские каникулы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Рынок откроется на набережной реки Великой. В ассортименте заявлены винтажная посуда с характерным узором, значки и открытки, редкие книги, украшения, а также десятки приятных небольших безделушек.

«Продавцы охотно расскажут, откуда вещь попала на прилавок и что о ней известно — так обычный значок или чашка могут обрасти коротким, но живым сюжетом. Приходите просто погулять между рядами, присмотреться к деталям и, возможно, найти что‑то, что органично впишется в ваш дом», – отметили в пресс-службе.

Блошиный рынок будет работать с 30 июля по 2 августа.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».