Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова

В центре Пскова на улице Советской произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадавший мотоциклист доставлен в больницу с травмами. Об этом сообщает «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В центре Пскова на улице Советской произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадавший мотоциклист доставлен в больницу с травмами. Об этом сообщает «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Авария произошла у дома № 20 по улице Советской. В результате столкновения BMW и мотоцикла травмы получил 23-летний водитель мотоцикла. оО госпитализирован. На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.