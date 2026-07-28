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Происшествия / ДТП

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова

28 июля 2026 года, 12:46

В центре Пскова на улице Советской произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадавший мотоциклист доставлен в больницу с травмами. Об этом сообщает «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова

Фото: Псковская сводка

Авария произошла у дома № 20 по улице Советской. В результате столкновения BMW и мотоцикла травмы получил 23-летний водитель мотоцикла. оО госпитализирован. На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.

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