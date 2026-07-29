Выпавший из окна в Великих Луках ребенок остается в тяжелом состоянии

Ребенок, выпавший из окна на улице Вокзальной в Великих Луках, находится в тяжелом состоянии, пишет газета «Великолукская Правда. Новости».

Несчастный случай произошел 19 июля. Семилетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома №23 по улице Вокзальной. Его экстренно госпитализировали.

В Министерстве здравоохранения Псковской области сообщили, что пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии под постоянным медицинским контролем.