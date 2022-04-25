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Общество

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей

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Светлана Синцова
25 апреля 2022 года, 18:28
Фото: Александр Сидоренко
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26-27 апреля псковичей ждет «Студенческая весна». В областном центре состоится финал одноименного российского фестиваля. Подробности о мероприятии рассказали «Псковской правде» представители администрации региона и ПсковГУ.

Полторы сотни участников

В этом году в России проходит 30-й юбилейный фестиваль «Студенческая весна». Мы в свою очередь проводим региональный этап этого фестиваля. С 8 апреля идут конкурсные сборы в муниципальных образованиях: Великих Луках, Острове, Опочке и Пскове.

Студенты удивятВиктория Прокопчук, замначальника управления общественных проектов администрации Псковской области

«Это российская студенческая весна. Соответственно, принимать участие могут студенты как среднего специального образования, так и высшего», - рассказала заместитель начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Виктория Прокопчук.

В Фестивале принимают участие ребята из 17 учебных заведений. Всего на конкурс подано 156 заявок. Участники соревнуются в 8 творческих номинациях: вокальной, танцевальной, театральной и так далее. В этом году самое популярное направление — вокальное. На конкурс в этой номинации подано 28 заявок. Меньше всего заявок в номинации «Оригинальный жанр» меньше всего заявок. Но есть интересные номера. Например, парни «Гиристы из Великих Лук», которые бросают друг в друга гири и при этом остаются живыми».

Финальный этап пройдет в ПсковГУ. Каждый победитель муниципального этапа выступит очно. Кроме того, в Пскове для участников фестиваля подготовлена специальная программа.

Конкурсы и мастер-классы

«В этом году мы поменяли полностью формат, приблизили его к федеральному. Каждый год в разных городах «Студвестна» проходит несколько дней и подразумевает не только конкурсные отборы, но и проведение мастер-классов для участников, чтобы они не только смогли показать свои таланты, но и научиться чему-то новому», - пояснила председатель Псковской областной организации «Российский Союз Молодежи» Алена Иванова.

По ее словам, конкурсные мероприятия будут проходить два дня. «26 апреля стартуют три направления: вокальное, танцевальное и театральное. 27 апреля ребята будут выступать в номинациях оригинальный жанр, мода, а также инструментальное творчество и видео. С 10 утра будут проходить мастер-классы по театральному и танцевальному искусству», - сообщила Алена Иванова.

27 апреля в 18 часов пройдет большой Гала-концерт на открытой площадке - в псковском Парке строителей. «Хочется пригласить всех на масштабное событие, которое мы готовим уже давно. Хотелось бы сказать жителям Пскова, что наша молодежь очень творческая. Всех ждем на этой площадке», - сказала Алена Иванова.

Поддержка талантов

Начальник управления молодёжной политики ПсковГУ Лариса Стрикунова отметила, что для вуза престижно и важно участвовать в фестивале. 

Это масштабный проект. Фестиваль проходит по всей стране и в вузах готовятся к нему еще с осени.

Студенты удивятЛариса Стрикунова, начальник управления молодежной политики ПсковГУ

Лариса Стрикунова подчеркнула, что ПсковГУ старается поддерживать талантливую молодежь: «Вуз — не только наука и учеба, но еще общение и раскрытие талантов».

Так, в ПсковГу ежегодно проходит конкурс талантов «Университет звезд». «Это очень интересный внутренний фестиваль. Его победители автоматически становятся участниками «Студенческой весны», - пояснил начальник отдела по работе с молодежью ПсковГУ Владимир Дягилев.

Репетиции творческих номеров фестиваля проходят до сих пор, в том числе в актовом зале вуза. «Ребята готовятся, спрашивают советы. Будем надеться, что концерт в Парке строителей всех удивит», - сказал Владимир Дягилев. 

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