Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Чем опасны лисички

Эксперт посоветовал псковичам фотографировать ежей и не кормить с рук уток

Текст:
Светлана Синцова
21 апреля 2022 года, 15:08
Фото: Андрей Степанов
0

Летний период не за горами. Дачники уже отправляются на свои участки, школьники готовятся к поездкам в оздоровительные лагеря. Семьи планируют отдых на лоне природы. А на природе нередки встречи с хорошенькими ежиками, белочками, лисичками. Но симпатичные зверушки могут быть больными бешенством и другими опасными инфекциями. О профилактике заболеваний, передающихся от животных и птиц человеку, рассказал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

«В весенний период актуальна такая болезнь, как бешенство», - сказал Олег Емцев и привел данные центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Так, в феврале этого года в России наибольшее количество инфицированных бешенством особей выявлено среди лис — 24 случая. Кроме того, было обнаружено 20 зараженных бешенством собак и 11 кошек. Также были зафиксированы случаи заражения енотовидных собак, мышей, волков, косуль песцов, а также у лошадей и рогатого скота.

В 2021 году в Псковском регионе было зарегистрировано 13 случаев бешенства, а в 2022-м - пять. И данные случаи регистрируют как у домашних, так и у диких животных. Есть разработанные минсельхозом правила: если регистрируется опасная болезнь, то вводится карантин и проводятся соответствующие мероприятия. На сегодня ограничительные мероприятия действуют в Великолукском, Куньинском, Островском районах и в городе Пскове.

Чем опасны лисичкиОлег Емцев, руководитель управления Россельхознадзора

Опасные ежики

Олег Емцев напомнил, что бешенство — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом: «Оно приводит к энцефалиту и поражает головной мозг. Человек может заразиться бешенством от больного животного при укусе и ослюнении. Поэтому важно понимать, каким бы милым не было животное, лучше его не гладить».

Даже «милые» ежики тоже переносят бешенство и могут быть опасны. «Лучше издалека полюбоваться. Или сфотографировать — сейчас у всех есть телефоны», - сказал руководитель управления Россельхознадзора.

Он отметил, что дикое животное обычно боится людей, и если лиса вышла к человеку, то это должно насторожить: «У животных повышается восприимчивость к шуму, к свету, к прикосновениям, у них нет аппетита, они перестают пить. Это длится до трех суток. Дальше идет стадия возбуждения, которое характеризуется приступами агрессии. Животные ничего не боятся, они как оглушенные, и их поведение непредсказуемо. Наблюдаются судороги. И потом идет стадия паралича».

Чем опасны лисички
Домашних животных тоже рекомендуется привить от бешенства
Фото Андрея Степанова

Заразившийся человек проходит те же стадии, ведет себя неадекватно, и его уже не спасти. «Поэтому если вас укусило животное — нужно в течение 12 часов бежать в медицинское учреждение и оперативно делать профилактику. Есть вакцины, которые нейтрализуют этот вирус», - отметил Олег Емцев.

Но не стоит игнорировать и первую помощь при укусе. «Нужно промыть рану или место, на которое попала слюна, мыльным раствором, затем смыть водопроводной водой — 60-70% вируса вы удалите механически. После этого рану рекомендуется обработать перекисью водорода, а края раны — 5%-ной настойкой йода. И сразу обращаться в травмпункт и пройти курс антирабических прививок. «Прививка разработана давно. Она действует, и она эффектна. Ее делают в живот, потому что так быстрее вакцина распространится по всему организму. Но когда на кону стоит жизнь, курса прививок бояться не надо», - отметил он.

Также Олег Емцев порекомендовал владельцам домашних животных раз в год вакцинировать их от бешенства. «Вы берете котика на дачу. Он мышку схватил. И вы можете играя с ним, заразиться. А если животное вакцинировано, то даже если его в нос укусит ежик, то вакцина с этим справится. Поэтому профилактика заключается в первую очередь в вакцинировании».

Ветеринарные службы региона подкидывают антирабические вакцины и диким животным - «чтобы лисы, волки получали эту вакцину в целях того, чтобы сохранить статус региона благополучного по бешенству».

Не кормите птиц

Другая опасность — это грипп птиц, так как весной и осенью они перелетают на большие расстояния и могут перенести эту инфекцию, очень заразную. «Возбудителем гриппа птиц является высокопатогенный вирус, который вызывает острые заболевания со 100%-ной летальностью», - напомнил Олег Емцев.

Симптомы заболевания у птиц: отеки в области головы, посинение кожи, повышение проницаемости стенок кровеносных сосудов, приводящие к кровоизлиянию в кишечнике.

Чем опасны лисички
Диких птиц желательно с рук не кормить.
Фото Андрея Степанова

Заболевание может привести к экономическому ущербу хозяйств с большим поголовьем птиц: «Если вирус попадает на крупные птицеводческие предприятия — все поголовье падает. Такие случаи были во многих регионах РФ. Чаще всего переносчиками вируса являются водоплавающие птицы».

Важно, что этим вирусом может заразиться человек. «Признаки заболевания гриппом у птицы человеку сложно определить. И нужно исключать контакт с дикими птицами», - сказал он.

О павших птицах необходимо сообщить в ветеринарную службу, в Россельхознадзор. «Мы оперативно выезжаем, берем биоматериал для исследования», - отметил Олег Емцев.

Вирус гриппа очень устойчив, заболевание может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, когда развивается пневмония, к которой может присоединяется септический шок и дыхательная недостаточность. Все это может привести к смерти.

Причем, заразиться можно даже вдохнув воздух с частичками высохшего помета большой птицы. «Поэтому нежелательно длительное пребывание человека в местах кормления и содержания птиц. Также необходимо предупреждать детей об опасности прикосновения к мертвым птицам и воздержаться от прикармливания диких птиц», - напомнил он.

Впрочем, пока Псковская область по заболеваемости птичьим гриппом благополучная. «Но руку нужно держать на пульсе», - отметил Олег Емцев. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Три в одном

Общество
20 апреля 12:01

Три в одном

Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов

Что делать с отрыжкой?

Общество / Здоровье
19 апреля 12:42

Что делать с отрыжкой?
«Строят для людей»

Общество
15 апреля 11:15

«Строят для людей»

Жители Псковской области вновь могут выбрать объекты для благоустройства
  • Псковичей приглашают принять участие в музыкальном шоу Первого канала
  • Псковский эксперт по недвижимости дал советы о том, как определить цену при продаже квартиры
  • Псковичам рассказали о первой помощи при укусах животных
  • Горбачёва: Поступки «Азова» и «Донбасса» говорят о превращении современной Украины в нацистское государство
  • Алексей Наумец занял должность заместителя командующего ВДВ России
  • Режиссёр Виктор Носкин: Фильм «Русь и Ганза» в нынешнее время приобрёл новое звучание
  • 24 апреля из-за соревнований по бегу перекроют участок улицы Кузнецкой в Пскове
  • В Пскове закрываются консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии
  • Более 60 случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки
  • Эдуард Джагитян: Политика ЦБ приспосабливает экономику РФ к санкционному давлению так, чтобы было движение вперёд
  • Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая
  • 29 апреля на телеканале «Спас» покажут снятый в Псковской области фильм «Русь и Ганза. Путь навстречу»
  • Псковские турфирмы готовы помочь отправить школьников в загородные лагеря
  • На асфальтирование двух улиц в Бежаницах направят порядка 11 млн рублей
  • Четыре ребёнка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
  • Положение легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
  • День без осадков обещают псковичам 21 апреля
  • Горводоканал предупредил о возможном отключении водоснабжения на трех улицах Пскова 21 апреля
  • В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища

    • 20 апреля

  • Порядка 24,5 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники выделено в этом учебном году в России
  • На два дня закроют движение машин на участке улицы Красноармейской в Пскове
  • До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 апреля
  • Четыре района Псковской области получат поощрительные гранты
  • 1 мая в Псковской области пройдет девятый этап Кубка России по ралли
  • Задержали еще шесть участников нападения на десантников шестой роты
  • Псковские экипажи присоединятся к профсоюзному автопробегу в честь 1 мая
  • Дети, прибывшие в группе беженцев с Украины, учатся в невельской школе
  • Михаил Ведерников посетил пункт временного размещения беженцев в Невельском районе
  • Псковичей приглашают присоединиться к региональному антинаркотическому добровольчеству
  • С 26 апреля в Псковской области стартует региональный чемпионат «Абилимпикс»

    • Новости

    Новое прочтение кино

    Культура / Кино
    Александр Машкарин 21 апреля 11:18

    Новое прочтение кино

    Режиссер фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» Виктор Носкин: Время дало более значимое звучание

    В деталях

    Общество / Знай наших!
    12 апреля 10:02

    В деталях

    Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
    Ковидный зуд

    Общество / Здоровье
    11 апреля 15:52

    Ковидный зуд