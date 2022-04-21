Чем опасны лисички

Летний период не за горами. Дачники уже отправляются на свои участки, школьники готовятся к поездкам в оздоровительные лагеря. Семьи планируют отдых на лоне природы. А на природе нередки встречи с хорошенькими ежиками, белочками, лисичками. Но симпатичные зверушки могут быть больными бешенством и другими опасными инфекциями. О профилактике заболеваний, передающихся от животных и птиц человеку, рассказал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев. «В весенний период актуальна такая болезнь, как бешенство», - сказал Олег Емцев и привел данные центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Так, в феврале этого года в России наибольшее количество инфицированных бешенством особей выявлено среди лис — 24 случая. Кроме того, было обнаружено 20 зараженных бешенством собак и 11 кошек. Также были зафиксированы случаи заражения енотовидных собак, мышей, волков, косуль песцов, а также у лошадей и рогатого скота.

В 2021 году в Псковском регионе было зарегистрировано 13 случаев бешенства, а в 2022-м - пять. И данные случаи регистрируют как у домашних, так и у диких животных. Есть разработанные минсельхозом правила: если регистрируется опасная болезнь, то вводится карантин и проводятся соответствующие мероприятия. На сегодня ограничительные мероприятия действуют в Великолукском, Куньинском, Островском районах и в городе Пскове. Олег Емцев, руководитель управления Россельхознадзора

Опасные ежики

Олег Емцев напомнил, что бешенство — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом: «Оно приводит к энцефалиту и поражает головной мозг. Человек может заразиться бешенством от больного животного при укусе и ослюнении. Поэтому важно понимать, каким бы милым не было животное, лучше его не гладить». Даже «милые» ежики тоже переносят бешенство и могут быть опасны. «Лучше издалека полюбоваться. Или сфотографировать — сейчас у всех есть телефоны», - сказал руководитель управления Россельхознадзора. Он отметил, что дикое животное обычно боится людей, и если лиса вышла к человеку, то это должно насторожить: «У животных повышается восприимчивость к шуму, к свету, к прикосновениям, у них нет аппетита, они перестают пить. Это длится до трех суток. Дальше идет стадия возбуждения, которое характеризуется приступами агрессии. Животные ничего не боятся, они как оглушенные, и их поведение непредсказуемо. Наблюдаются судороги. И потом идет стадия паралича».

Заразившийся человек проходит те же стадии, ведет себя неадекватно, и его уже не спасти. «Поэтому если вас укусило животное — нужно в течение 12 часов бежать в медицинское учреждение и оперативно делать профилактику. Есть вакцины, которые нейтрализуют этот вирус», - отметил Олег Емцев. Но не стоит игнорировать и первую помощь при укусе. «Нужно промыть рану или место, на которое попала слюна, мыльным раствором, затем смыть водопроводной водой — 60-70% вируса вы удалите механически. После этого рану рекомендуется обработать перекисью водорода, а края раны — 5%-ной настойкой йода. И сразу обращаться в травмпункт и пройти курс антирабических прививок. «Прививка разработана давно. Она действует, и она эффектна. Ее делают в живот, потому что так быстрее вакцина распространится по всему организму. Но когда на кону стоит жизнь, курса прививок бояться не надо», - отметил он. Также Олег Емцев порекомендовал владельцам домашних животных раз в год вакцинировать их от бешенства. «Вы берете котика на дачу. Он мышку схватил. И вы можете играя с ним, заразиться. А если животное вакцинировано, то даже если его в нос укусит ежик, то вакцина с этим справится. Поэтому профилактика заключается в первую очередь в вакцинировании». Ветеринарные службы региона подкидывают антирабические вакцины и диким животным - «чтобы лисы, волки получали эту вакцину в целях того, чтобы сохранить статус региона благополучного по бешенству».

Не кормите птиц

Другая опасность — это грипп птиц, так как весной и осенью они перелетают на большие расстояния и могут перенести эту инфекцию, очень заразную. «Возбудителем гриппа птиц является высокопатогенный вирус, который вызывает острые заболевания со 100%-ной летальностью», - напомнил Олег Емцев. Симптомы заболевания у птиц: отеки в области головы, посинение кожи, повышение проницаемости стенок кровеносных сосудов, приводящие к кровоизлиянию в кишечнике.