«Строят для людей»

До 30 мая каждый житель Псковской области в возрасте с 14 лет может отдать свой голос за благоустройство общественных территорий. Подробности о голосовании рассказали «Псковской правде» представители администрации региона.
До 30 мая каждый житель Псковской области в возрасте с 14 лет может отдать свой голос за благоустройство общественных территорий. Подробности о голосовании рассказали «Псковской правде» представители администрации региона.
Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - это улучшение качества городской среды путем комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий. А одной из задач этого проекта является максимальное вовлечение граждан в процесс благоустройства городских территорий.
Проект реализуется с 2019 года во всех 26 муниципалитетах области. За три года его работы благоустроено 355 общественных и дворовых территорий.
По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова, источником финансирования проектов благоустройства в первую очередь является федеральный бюджет. «Он направлен на то, чтобы уменьшить депрессивное состояние территорий, сделать территории более дружелюбными, комфортными для пребывания», - сказал он.
В этом году на реализацию проекта из федерального бюджета будет направлено 165 миллионов рублей. Предполагается софинансирование из регионального бюджета, но для нашего региона это всего 1%.
В Псковской области в этом году планируется благоустроить 42 общественные и 32 дворовые территории.
В прошлом году было примерно такое же количество объектов, но в середине года Минстрой выделил региону дополнительно еще 200 миллионов рублей на дворовые территории. До конца года эти средства были реализованы - спасибо муниципалитетам за четкую работу.
Проголосовать за общественные территории можно тремя способами. «Первый способ - посредством единой платформы gorodsreda.ru. Для того, чтобы воспользоваться этой платформой, необходимо иметь любую из возможных учетных записей Госуслуг. Для этого достаточно получить упрощенную учетную запись, зарегистрировав свой номер телефона на Госуслугах», - пояснил и. о. начальника управления цифрового развития и связи Псковской области Виталий Рахманов.
По его словам, после авторизации можно выбрать любой муниципалитет - нет привязки к конкретному региону.
Человек находясь во Владивостоке может выбрать Псковскую область и проголосовать за понравившийся проект. Но важно, что проголосовать можно один раз.
Второй способ проголосовать - с помощью виджетов, которые размещены на порталах органов местного самоуправления «Госуслуги - решаем вместе». В данном случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госсуслугах.
Также проголосовать можно по месту жительства. «Вам помогут волонтеры», - отметил и. о. начальника управления цифрового развития.
«Любое мероприятие, которое проводится на территории нашей области, не обходится без помощи волонтеров. Это пул активных граждан, работающей молодежи, которые помогают нам в реализации всех наших мероприятий», - сообщила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова.
По ее словам, 24 февраля на площадке Регионального центра добровольчества Псковской области был сформирован штат по реализации проекта. «Такие же штабы, где будет работать молодежь, организованы и в муниципалитетах. На сегодня зарегистрировано 206 добровольцев, которые будут помогать в реализации федерального проекта», - сказала Наталья Скачкова.
С 1 по 14 апреля волонтеры прошли обучение, как вести разъяснительную работу среди граждан.
Уверена, что с 15 апреля по 30 мая мы все вместе активно включимся в процесс и сделаем все, чтобы у нас появилось как можно больше красивых, благоустроенных территорий в нашем регионе.
Территории для благоустройства определят жители. Результаты голосования будут опубликованы на портале 60.gorodsreda.ru. Далее муниципалитетам предстоит определить виды и объемы работ, подготовить конкурсную документацию и до конца года заключить муниципальные контракты, чтобы в следующем году приступить к реализации.
«Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» - чтобы люди сами определяли, как должно выглядеть место, где они живут. Плохо, когда решение, как будет выглядеть тот или иной парк, принимается в чиновничьем кабинете. Строят не для чиновников - строят для людей», - подчеркнул он.
Поэтому важно, чтобы псковичи «максимально проявляли активность в этом направлении».
«В прошлом году за общественные территории проголосовало 56 тысяч человек. В этом году хочется надеяться, что будет больше. Проекты, которые победили в прошлом году, уже реализовываются во всех муниципалитетах. Люди видят что их мнение учитывается, что это не для галочки. И по многим территориям, которые выбраны в пришлом голу, люди уже в этом пойдут гулять вместе с детьми», - сказал Сергей Грахов.