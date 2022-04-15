«Строят для людей»

До 30 мая каждый житель Псковской области в возрасте с 14 лет может отдать свой голос за благоустройство общественных территорий. Подробности о голосовании рассказали «Псковской правде» представители администрации региона.

Три года работы

Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - это улучшение качества городской среды путем комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий. А одной из задач этого проекта является максимальное вовлечение граждан в процесс благоустройства городских территорий. Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области



Проект реализуется с 2019 года во всех 26 муниципалитетах области. За три года его работы благоустроено 355 общественных и дворовых территорий. По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова, источником финансирования проектов благоустройства в первую очередь является федеральный бюджет. «Он направлен на то, чтобы уменьшить депрессивное состояние территорий, сделать территории более дружелюбными, комфортными для пребывания», - сказал он. В этом году на реализацию проекта из федерального бюджета будет направлено 165 миллионов рублей. Предполагается софинансирование из регионального бюджета, но для нашего региона это всего 1%. В Псковской области в этом году планируется благоустроить 42 общественные и 32 дворовые территории.

В прошлом году было примерно такое же количество объектов, но в середине года Минстрой выделил региону дополнительно еще 200 миллионов рублей на дворовые территории. До конца года эти средства были реализованы - спасибо муниципалитетам за четкую работу. Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

Три способа проголосовать

Проголосовать за общественные территории можно тремя способами. «Первый способ - посредством единой платформы gorodsreda.ru. Для того, чтобы воспользоваться этой платформой, необходимо иметь любую из возможных учетных записей Госуслуг. Для этого достаточно получить упрощенную учетную запись, зарегистрировав свой номер телефона на Госуслугах», - пояснил и. о. начальника управления цифрового развития и связи Псковской области Виталий Рахманов. По его словам, после авторизации можно выбрать любой муниципалитет - нет привязки к конкретному региону.

Человек находясь во Владивостоке может выбрать Псковскую область и проголосовать за понравившийся проект. Но важно, что проголосовать можно один раз. Виталий Рахманов, и.о.начальника цифрового развития Псковской области

Второй способ проголосовать - с помощью виджетов, которые размещены на порталах органов местного самоуправления «Госуслуги - решаем вместе». В данном случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госсуслугах. Также проголосовать можно по месту жительства. «Вам помогут волонтеры», - отметил и. о. начальника управления цифрового развития. «Любое мероприятие, которое проводится на территории нашей области, не обходится без помощи волонтеров. Это пул активных граждан, работающей молодежи, которые помогают нам в реализации всех наших мероприятий», - сообщила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова. По ее словам, 24 февраля на площадке Регионального центра добровольчества Псковской области был сформирован штат по реализации проекта. «Такие же штабы, где будет работать молодежь, организованы и в муниципалитетах. На сегодня зарегистрировано 206 добровольцев, которые будут помогать в реализации федерального проекта», - сказала Наталья Скачкова. С 1 по 14 апреля волонтеры прошли обучение, как вести разъяснительную работу среди граждан.

Уверена, что с 15 апреля по 30 мая мы все вместе активно включимся в процесс и сделаем все, чтобы у нас появилось как можно больше красивых, благоустроенных территорий в нашем регионе. Наталья Скачкова, и.о.начальника общественных проектов Псковской области

Не для галочки