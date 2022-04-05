По пути к звездам

Ему давала мастер-класс Полина Гагарина, с Юлей Савичевой он спел дуэтом на конкурсе «Новая звезда». Кирилл Ефимов, целеустремленный парень из Опочки, шаг за шагом покоряет музыкальный Олимп.

Поезда и музыка

Про Кирилла мы писали уже несколько раз. Школьник увлекся музыкой в 15 лет. Решил принять участие в конкурсе «Опочка: новые имена». Результаты его удивили и обрадовали, но главное - Кирилл понял, что не видит свою дальнейшую жизнь без музыки. Однако поступать в музыкальное училище не стал. Говорил, что профессия «преподаватель музыки» - это не то, к чему он стремится. Вместо этого выучился на машиниста в Санкт-Петербургском электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта.

Пока учился - продолжал заниматься музыкой и даже победил в творческом благотворительном проекте «Поколение М». Главным призом стал мастер-класс от известной певицы Полины Гагариной, участие в котором еще больше Кирилла в его намерениях укрепило. «Встреча с Полиной стала для меня первым большим толчком. Пообщаться с артистом, у которого уже много чего за плечами, который может рассказать, как это все происходит на сцене - бесценно», - рассказывает Кирилл.

Техникум он окончил, после отслужил в армии и начал работать машинистом поезда на железной дороге. «На самом деле я не жалею, что решил получить эту профессию, потому что это хороший материальный фундамент, особенно сейчас в такие нелегкие времена», - говорит он. Однако, признается Кирилл, работа отнимает много времени и сил, музыкой приходится заниматься по остаточному принципу. Но, уверяет он, как только появится возможность - работу на железной дороге завершит.

Город музыкальной движухи

Совсем недавно Кирилл из Санкт-Петербурга, где жил последние годы, перебрался в Москву. «К заветной цели продолжаю двигаться, поэтому и переехал в столицу. Это город музыкальной движухи. Здесь проходят все съемки, все кастинги, все конкурсы. Москва чуть приближает меня к моей мечте. Вот и съемки очередного проекта, в котором я намерен принять участие в апреле, тоже пройдут здесь. Про проект пока рассказать не могу, но то, что Москва - город возможностей, это совершенно точно», - рассказывает он.

Музыкой Кирилл занимается самостоятельно, называет себя самоучкой. Говорит, что работать с преподавателем побаивается: «Сейчас я пою так, как чувствую. А в музыкальных учебных учреждениях как все происходит: набирают группу и учат всех одному и тому же, а потом получаются штампованные артисты. Мне, может быть, где-то не хватает техники и уверенности в себе, но это приходит все со сценическим опытом. Я надеюсь, что я все это наверстаю».

Кирилл постоянно участвует в конкурсах, выкладывает видео в социальных сетях, записывает песни. Самыми значимыми моментами в своей музыкальной жизни он по-прежему считает участие в проекте «Поколение М» и конкурсе «Новая звезда».

«Новая звезда» - это мой первый телевизионный опыт участия в музыкальных съемках. За время работы в проекте получилось познакомиться с его администрацией, с ребятами до сих пор на связи, они помогают советами, подсказывают, как лучше поступить. Конкурс дал мне возможность посмотреть на себя со стороны, в телевизоре, ощутить огромную поддержку от Псковской области [Кирилл, благодаря зрительскому голосованию, смог спеть с Юлей Савичевой - «ПП»]», - говорит он.

Одна из ста

В качестве музыкальных ориентиров Кирилл взял творчество Полины Гагариной, Sia, Adele и Ryan Tedder. На странице в «ВК» можно послушать каверы Кирилла на песни «Perfect» Эда Ширана, «Easy on Me» Адели, «Секунду назад» Дианы Арбениной, «Apologize» группы OneRepublic, «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.