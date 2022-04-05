По пути к звездам

Ему давала мастер-класс Полина Гагарина, с Юлей Савичевой он спел дуэтом на конкурсе «Новая звезда». Кирилл Ефимов, целеустремленный парень из Опочки, шаг за шагом покоряет музыкальный Олимп.
Ему давала мастер-класс Полина Гагарина, с Юлей Савичевой он спел дуэтом на конкурсе «Новая звезда». Кирилл Ефимов, целеустремленный парень из Опочки, шаг за шагом покоряет музыкальный Олимп.
Про Кирилла мы писали уже несколько раз. Школьник увлекся музыкой в 15 лет. Решил принять участие в конкурсе «Опочка: новые имена». Результаты его удивили и обрадовали, но главное - Кирилл понял, что не видит свою дальнейшую жизнь без музыки.
Однако поступать в музыкальное училище не стал. Говорил, что профессия «преподаватель музыки» - это не то, к чему он стремится. Вместо этого выучился на машиниста в Санкт-Петербургском электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта.
Пока учился - продолжал заниматься музыкой и даже победил в творческом благотворительном проекте «Поколение М». Главным призом стал мастер-класс от известной певицы Полины Гагариной, участие в котором еще больше Кирилла в его намерениях укрепило.
«Встреча с Полиной стала для меня первым большим толчком. Пообщаться с артистом, у которого уже много чего за плечами, который может рассказать, как это все происходит на сцене - бесценно», - рассказывает Кирилл.
Техникум он окончил, после отслужил в армии и начал работать машинистом поезда на железной дороге. «На самом деле я не жалею, что решил получить эту профессию, потому что это хороший материальный фундамент, особенно сейчас в такие нелегкие времена», - говорит он.
Однако, признается Кирилл, работа отнимает много времени и сил, музыкой приходится заниматься по остаточному принципу. Но, уверяет он, как только появится возможность - работу на железной дороге завершит.
Совсем недавно Кирилл из Санкт-Петербурга, где жил последние годы, перебрался в Москву.
«К заветной цели продолжаю двигаться, поэтому и переехал в столицу. Это город музыкальной движухи. Здесь проходят все съемки, все кастинги, все конкурсы. Москва чуть приближает меня к моей мечте. Вот и съемки очередного проекта, в котором я намерен принять участие в апреле, тоже пройдут здесь. Про проект пока рассказать не могу, но то, что Москва - город возможностей, это совершенно точно», - рассказывает он.
Музыкой Кирилл занимается самостоятельно, называет себя самоучкой. Говорит, что работать с преподавателем побаивается: «Сейчас я пою так, как чувствую. А в музыкальных учебных учреждениях как все происходит: набирают группу и учат всех одному и тому же, а потом получаются штампованные артисты. Мне, может быть, где-то не хватает техники и уверенности в себе, но это приходит все со сценическим опытом. Я надеюсь, что я все это наверстаю».
Кирилл постоянно участвует в конкурсах, выкладывает видео в социальных сетях, записывает песни. Самыми значимыми моментами в своей музыкальной жизни он по-прежему считает участие в проекте «Поколение М» и конкурсе «Новая звезда».
«Новая звезда» - это мой первый телевизионный опыт участия в музыкальных съемках. За время работы в проекте получилось познакомиться с его администрацией, с ребятами до сих пор на связи, они помогают советами, подсказывают, как лучше поступить. Конкурс дал мне возможность посмотреть на себя со стороны, в телевизоре, ощутить огромную поддержку от Псковской области [Кирилл, благодаря зрительскому голосованию, смог спеть с Юлей Савичевой - «ПП»]», - говорит он.
В качестве музыкальных ориентиров Кирилл взял творчество Полины Гагариной, Sia, Adele и Ryan Tedder. На странице в «ВК» можно послушать каверы Кирилла на песни «Perfect» Эда Ширана, «Easy on Me» Адели, «Секунду назад» Дианы Арбениной, «Apologize» группы OneRepublic, «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.
«Чтобы быть узнаваемым, надо писать свои песни, мне об этом еще Полина Гагарина говорила. Как правило, из сотни песен выстреливает одна, потом эту планку надо постоянно поддерживать: писать, писать, писать. Я пробую писать, но моя самокритичность мне мешает, смотрю на то, что получилось и думаю, что ерунда какая-то вышла, бросаю. Да и времени катастрофически не хватает», - скромничает Кирилл.
Свои работы Кирилл тоже выкладывает в социальных сетях. Под ними всегда есть теплые отзывы людей, которые за его творчеством следят и ждут новых работ. В последние время радовать их часто из-за сильной занятости не получается. Но если с проектом, в котором Кирилл примет участие в апреле, все сложится хорошо, то его поклонников ждет много интересного.