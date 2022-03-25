Жми на газ

Программа догазификации, поручение о проведении которой президент Владимир Путин дал в послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года, идет полным ходом. Как она реализуется в Псковской области, какие «подводные камни» вскрылись и как ускорить процесс? Эти и другие вопросы депутаты областного Собрания, профильные чиновники, представители муниципалитетов и «Газпрома» 24 марта обсудили в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ. Подробности - в репортаже «Псковской правды».

«Эта услуга есть, она реальна»

Олег Басников. Впрочем, уточнил он, «это живой процесс»: цифра постоянно уточняется благодаря взаимодействию газовиков с муниципальными властями. В Псковской области потенциально принять участие в программе догазификации могут 30435 домовладений, рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Впрочем, уточнил он, «это живой процесс»: цифра постоянно уточняется благодаря взаимодействию газовиков с муниципальными властями. Пока что, по данным гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков», подано 14313 заявок на догазификацию: это 47% от потенциала региона. Из них 1157 по тем или иным причинам (в основном из-за дублирования) были отклонены. С жителями Псковской области заключено 5209 договоров на догазификацию. Подготовлен 1061 договор и заявители оповещены о готовности документов для подписания. На рассмотрении у заявителей находятся 94 договора.

Узнать, может ли тот или иной дом принять участие в программе, можно с помощью карты, размещенной на сайте газовой компании. Там же, в один клик, можно и подать заявку. Альтернативные способы подачи - в абонентских участках ООО «Газпром межрегионгаз Псков», через сайт Единого оператора газификации, в офисах Многофункционального центра. Подавать заявки можно до конца года, напомнил Олег Басников: сроком окончания догазификации обозначено 1 января 2023 года. Впрочем, подчеркнул он, это только первый, пилотный этап проекта догазификации: «И даже если населенный пункт не попадает в нее на первом этапе, он в дальнейшем будет обязательно газифицирован». Тем не менее, сейчас стоит задача убедить воспользоваться бесплатной услугой как можно больше жителей Псковской области, подпадающих под условия догазификации: «Чтобы каждый, понял: эта услуга есть. Она реальна, ею можно воспользоваться бесплатно».

«Кампания сдвинется кардинально»

Александр Котов Олег Басников упомянул, что на данный момент в регионе по программе выполнено 756 подключений, до границ участка исполнено 800 договоров. Спикер Псковского областного Собрания обратил на это внимание: по его информации, многие псковичи увидели в проектах договоров пункт о том, что к моменту подвода газа надо закупить оборудование и провести внутренние сети. Масштабные и срочные расходы людей пугают, так что они склонны отказаться от участия в догазификации вовсе. Однако, по словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков», этот пункт вкрался в «болванку» договора, являющуюся частью приложения к постановлению правительства о догазификации. «Важно, чтобы жители не боялись: никаких обязательств у них не будет. Можно провести газ до границ участка, а оборудование купить потом», - заверил он. «В основном люди опасаются высокой стоимости работ, которые они должны выполнить самостоятельно», - подтвердил спикер Собрания и попросил уточнить «цену вопроса». «На газификацию дома площадью до 150 квадратных метров надо порядка 100-105 тысяч рублей, включая оборудование и работы», - сообщил Олег Басников. Впрочем, подчеркнул он, «всегда можно сэкономить». Именно опасения, связанные с дополнительными расходами, привели к тому, что в Островском районе первоначально выразили желание участвовать в программе 2100 с лишним домохозяйств, но в итоге в план-график оказалось включено только 1646. «Не все имеют даже 100 тысяч рублей, которые готовы потратить на срочные работы и покупку оборудования», - пояснил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Кроме того, у района есть своя специфика. 752 заявления из военного городка Острова-2 находятся «в подвешенном состоянии», так как у их жителей нет документов на землю: она принадлежит Министерству обороны РФ. «Может, достаточно будет документ на дом и справки от муниципалитета?» - выразил надежду глава. В этом случае, а также, когда до людей будет доведена информация о том, что можно провести газ до границ участка, но не спешить с внутридомовыми работами, «кампания сдвинется кардинально».

«Людям просто нужен газ»

Татьяны Селиверстовой, подготовлен проект постановления администрации области о возмещении части затрат, связанных с покупкой газового оборудования некоторым категориям льготников: инвалидам первой группы, семьям с ребенком-инвалидом, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной, участникам военных действий и «чернобыльцам». Сумма компенсации зависит от понесенных затрат, но не может превышать 40 тысяч рублей. Ряд категорий жителей Псковской области в ближайшее время получит возможность компенсировать часть затрат на газовое оборудование. По словам первого зампредседателя регионального комитета по соцзащите, подготовлен проект постановления администрации области о возмещении части затрат, связанных с покупкой газового оборудования некоторым категориям льготников: инвалидам первой группы, семьям с ребенком-инвалидом, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной, участникам военных действий и «чернобыльцам». Сумма компенсации зависит от понесенных затрат, но не может превышать 40 тысяч рублей. Кроме того, на мартовской сессии депутаты областного Собрания рассмотрят проект закона, предполагающий использование на покупку газового оборудования средств регионального материнского капитала. Сумма, которую можно потратить на эти нужды из «детских» денег, аналогичная: не более 40 тысяч. Депутатов областного Собрания, которым 31 марта предстоит голосовать за соответствующий законопроект, тема догазификации волнует уже давно. По словам вице-спикера регионального парламента Виктора Остренко, это «один из лидеров в наказах граждан»: проблемы с подключением к газу порождают социальную напряженность и сдерживают развитие территорий.

Армен Мнацаканян, подтверждает: «Людям просто нужен газ». При этом, уверен народный избранник, «важно, чтобы люди видели, когда и что у них будет, - чтобы как на сайте Фонда капитального ремонта можно было бы посмотреть, когда подойдет твоя очередь». Его коллега,, подтверждает: «Людям просто нужен газ». При этом, уверен народный избранник, «важно, чтобы люди видели, когда и что у них будет, - чтобы как на сайте Фонда капитального ремонта можно было бы посмотреть, когда подойдет твоя очередь». К депутатам Собрания регулярно поступают запросы от жителей некоторых многоквартирных домов, которые тоже хотели бы подключить газ, но не подходят под условия программы, распространяющейся в настоящее время только на частные домовладения. Зампредседателя областного комитета по тарифам и энергетике Елена Белоносова высказывала мнение, что такие дома могут попасть в следующий этап догазификации. А прямо во время круглого стола Армен Мнацаканян озвучил свежую новость с сайта «Единой России»: по инициативе «партии власти» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

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