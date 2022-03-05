В преддверии 8 марта наши коллеги из районных газет Псковской области собрали рассказы о местных жительницах, которые не просто долго живут, но и много пережили за свою жизнь. «Псковская правда» публикует истории этих женщин. Анастасия Ильинична Семенова, 100 лет, Пыталовский район

Главным достижением в жизни Анастасия Ильинична считает рождение и воспитание пятерых детей. Особую ценность для ветерана Великой Отечественной войны и труженицы тыла имеет медаль Материнства 2-й степени. Говорит, что именно в детях, внуках и правнуках, - а последних у Анастасии Ильиничны аж восемь, - ее секрет долголетия. Последние годы живет у дочери Антонины в Санкт-Петербурге, до этого много лет жила и работала в Пыталовском районе. Родилась в деревне Боросково, которая сегодня входит в состав Гавровской волости. Окончила семь классов и стала счетоводом. Свой вклад в Победу внесла на трудовом фронте. После войны работала в колхозе, а затем в совхозе «Роговский», где выполняла не только свои прямые обязанности, но и сеяла, косила, убирала сено. Эмилия Осиповна Волтухова, 102 года, Стругокрасненский район

Семья, в которой родилась Эмилия Осиповна, была не только многодетной, но и очень бедной, поэтому она смогла закончить лишь четыре класса и почти сразу пошла работать на скотный двор в колхоз. Когда началась Великая Отечественная война, ее муж ушел в партизаны, она же продолжила работать, помогая тем, кто занялся партизанской деятельностью. Война закончилась, муж вернулся живым. Вместе они вырастили и воспитали двоих сыновей. Эмилия Осиповна пережила и сыновей и мужа. Тяжелая жизнь сказалась на ее здоровье. Когда стала болеть, то приняла решение переехать в Новосельский дом-интернат. Любовь Васильевна Кононова, 98 лет, Плюсский район

Всю свою сознательную жизнь Любовь Васильевна мечтала стать учителем. До войны успела окончить Опочецкое педагогическое училище, но поработать по специальности не довелось. Оккупацию пережила в родном районе, а после освобождения несколько лет работала счетоводом в своем колхозе. Но мысль о работе в школе не давала покоя и она поступила в Псковский педагогический институт. По окончании вуза уехала работать в Ореховенскую школу, где довольно быстро завоевала симпатии и учеников, и коллег. 18 лет работала ее директором. В эти годы стояла задача обеспечить школьный интернат своими продуктами питания, а потому варили варенье, солили бочки помидор и капусты, сушили яблоки, выращивали цветы. В школе выращивали не только овощи и фрукты, но и поросят и кроликов. За свои старания Любовь Васильевна была делегирована в Москву, где ей удалось пообщаться с Иваном Мичуриным. В общей сложности в Ореховенской школе она проработала 56 лет. В последние годы в родную деревню приезжает на дачный сезон из Санкт-Петербурга вместе с дочерью. Ее дом и приусадебный участок и сейчас утопает в цветах. Анна Ивановна Киселева, 90 лет, Пустошкинский район

Почти сорок лет своей жизни Анна Ивановна встречала и провожала поезда. Работала дежурной по станции в Пустошке. До сих пор, несмотря на свой преклонный возраст, подвижна и активна. Любит повозиться в огороде, на своем небольшом участке сама сажает картошку, выращивает овощи, делает заготовки на зиму. Ей пришлось пережить все ужасы оккупации, несколько раз бывала на волоске от смерти. И все же сохранила веселый, боевой характер. Активная участница художественной самодеятельности, Анна Ивановна вместе с хором ветеранов побывала почти во всех деревнях района. Она не только прекрасно пела, но и была умелой рассказчицей. Юморески, многие из которых она сочиняла сама, в ее исполнении могли развеселить любого зрителя. Лидия Петровна Иванова, 95 лет, Великолукский район

В зрелые годы она сменила профессию бухгалтера, которой посвятила большую часть своей жизни, на работу санитарки в психиатрической больнице в деревне Суханово. Своим решением она удивила не только друзей и знакомых, но и родных. В больнице продолжала работать даже на пенсии и о своем решении ни разу не пожалела. Родилась Лидия Петровна в Западнодвинском районе Калининской (сегодня - Тверской) области в многодетной семье, где воспитывалось девять детей. Она была пятым ребенком, поэтому довольно быстро начала помогать по хозяйству. В Великую Отечественную войну рыла рвы, а по ее окончанию даже ходила за плугом. Долго работала бухгалтером в райпо в Тверской области, а потом в Великолукском районе. Там познакомилась со своим мужем, родились дети - сын и дочь. Несмотря на то, что за годы жизни Лидия Петровна потеряла и сына, и мужа, сегодня она счастливая бабушка и прабабушка. Антонина Ивановна Федорова, 95 лет, Дновский район

Судьба слишком рано отобрала у нее мужа, сестру и племянницу, оставив одну с шестью детьми, но она справилась. Сейчас, несмотря на возраст, живет самостоятельно и до сих пор сама хлопочет по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, ей было четырнадцать. Страх и ужас, который испытывала, помнит до сих пор, поэтому говорить о войне не любит. К счастью, и отец, и мать, и старшая сестра, и младшие братья остались живы. Сразу после войны отец устроил ее работать телефонисткой. Не прошло и месяца, как она угодила на трое суток на гауптвахту за хулиганство: получив винтовку, решила проверить ее в действии. Работая в дновском райсобесе, познакомилась со своим будущим мужем. Спустя год у пары родилась дочь, чуть позже - сын. А потом судьба словно отвернулась от их семьи. Сначала при родах умерла сестра Антонины Ивановны и Федоровы забрали ее дочь Галю себе. Спустя время под колесами автомобиля погибает муж, а следом умирает племянница. У последней осталось четверо детей. Понимая, что не потянет шестерых, Антонина Ивановна определила детей племянницы в интернат, но приезжала на каждый праздник, а каждое лето забирала их к себе. С ними у нее до сих теплые отношения. «Сереженька, уже внук Гали, часто звонит, спрашивает, как дела, - рассказывает она. - А я ему отвечаю: «Хорошо! Вот только не пойму, за что меня Боженька держит на этом свете?», а Сережа говорит: «За добрые дела, бабушка!» Ольга Васильевна Мазанцева, 90 лет, Печорский район

Ольга Васильевна родилась в деревне Лесицко Печорского уезда, переданного в соответствии с Тартуским мирным договором первой Эстонской Республике. После прихода в эти земли советской власти родители отправили Ольгу в Таллин к тетке, где она окончила школу и устроилась ученицей мастера элитного швейного ателье мод. Несмотря на то, что работа портнихи ей нравилось, в городе жить она могла с трудом, поэтому вернулась в деревню, где вскоре познакомилась с местным техником и вышла за него замуж. У пары родилось двое сыновей. Первое время она работала на дому - принимала заказы на шитье или ремонт одежды, а потом устроилась в колхоз «Новоизборский» дояркой и добилась высокого мастерства в этой профессии: одна из первых на Псковщине добилась постоянных валовых надоев, превышающих одну тонну молока. За высокие результаты неоднократно получала государственные награды и стала последним на Псковщине Героем Соцтруда и единственным жителем области, награжденным тремя орденами Ленина и орденом «Знак Почёта». Избиралась делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Псковского областного, Печорского районного и сельского советов депутатов. Евгения Васильевна Михайлова, 95 лет, Порховский район

Именно Евгения Васильевна 16-летней девушкой помогла осуществить одну из самых крупнейших подпольных диверсий в стране в тылу врага. 13 ноября 1943 года 764 фашиста были подорваны в здании немецкого кинотеатра в Порхове по задумке одессита-подпольщика Константина Чеховича – свояка девушки Жени Васильевой. Возможно, если не было бы у Чеховича такой верной, бесстрашной и надежной помощницы – не было бы и самой диверсии. Долгие годы шли споры вокруг имени диверсанта, поэтому не поднималось и имя его помощницы. В 2013 году справедливость восторжествовала. Была установлена памятная доска Константину Чеховичу. Но время было упущено и Евгения Васильевна осталась без награды за проявленное мужество. Хотя не подвела, не оступилась, не испугалась в свои 16 с небольшим. Мария Павловна Никандрова, 95 лет, Островский район

Труженице тыла, островичке Марии Павловне Никандровой - 95 лет, но это только по паспорту, фактически же ей на два года больше - 97. Говорит, дату рождения намерено в свое время подправили, чтобы немцы не угнали в концлагерь. Хрупкого телосложения и невысокого роста - она не выглядела на свой возраст, поэтому трогать ее не стали. Военные годы с мамой Мария Павловна провела в оккупации в своей родной деревне. Но немцы ее и других подростков все же выследили и отправили на принудительные работы. Мария Павловна до сих пор помнит каторжный труд на строительстве оборонительных сооружений и дорог, на заготовке леса и о том, как мечтала о свободе. Ей удалось бежать, спрятавшись в бочке. В осеннюю стужу, в легком платье и галошах, она пробежала более 40 километров, которые ее отделяли от дома. Сейчас Мария Павловна живет с невесткой, всегда рада гостям и просит об одном: лишь бы не было войны. Зинаида Нефедовна Шестакова, 101 год, Куньинский район