Россия продолжает принимать людей из Донбасса. По данным МЧС на 21 февраля, свыше 60 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Россию. У многих из них есть где остановиться. Остальных расселяют в пунктах временного размещения: детские лагеря, пансионаты и студенческие общежития.

Беженцы из самопровозглашенных республик будут пережидать военный конфликт. Сколько на это потребуется времени – неизвестно. Сводная группа из добровольцев различных общественных организаций и движения «Мы вместе» уже приступила к работе. Вместе с МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника.

Псковичи тоже готовы оказать посильную помощь попавшим в беду людям. «По моему поручению подготовлены пункты временного размещения. - На настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для 1 тысячи беженцев. Им будет обеспечено проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

В Псковской области также открыты пункты сбора гуманитарной помощи. В настоящее время эвакуированным нужны самые простые вещи: есть запрос на продукты питания, включая детское питание, на средства личной гигиены и бытовую технику.

«Штаб по сбору гуманитарной помощи открыт на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области», - рассказала «Псковской правде» руководитель центра Алеся Михачева.

По ее словам, во всех муниципалитетах также развернуты штабы по сбору гуманитарной помощи. «Принимаются новые вещи, новое постельное белье, потому что нет возможности стирать, а также нескоропортящиеся продукты питания (гречка, рис, растительное масло), одноразовая посуда, средства гигиены», - пояснила она.