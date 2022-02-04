Эпоха омикрона

В Псковской области снова подъем заболеваемости коронавирусом и все чаще псковичи заражаются новым штаммом «омикрон». Чем отличается эта версия вируса от предыдущих, насколько она заразна и опасна, как медики справляются с возросшей в разы нагрузкой? Об этом «Псковской правде» рассказала врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу.

Заразился один — заболевают все

- Елена Сергеевна, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и чем омикрон отличается от прежних штаммов? - Сейчас мы отмечаем подъем заболеваемости. Это пятая волна новой коронавирусной инфекции. Новый штамм «омикрон» наступает и масштабно вытесняет «дельту». По клинике омикрон отличается от дельта-штамма. Для него характерно быстрое течение - инкубационный период составляет буквально два-три дня, высокая контагиозность: если в семье заразился один — заболевают все. Течение болезни более легкое. Но не всегда. Есть случаи, когда температура повышается до 39, присутствует очень выраженный респираторный синдром: боли в горле, насморк. Высокая температура держится два-три дня, потом болезнь потихонечку отступает. Кишечная форма заболевания, - жидкий стул, рези в животе, - чаще встречается у детишек. Бывает вообще легкое течение, когда чувствуется только заложенность носа, першение в горле. Но эти больные тоже являются заразными. Конечно, течение болезни зависит от иммунитета. Вакцинированные переносят болезнь легче.

- Но все равно болеют? - Вакцинация не защищает от заболевания, но облегчает его течение, предотвращает осложнения. Кроме того, в реанимации привитых практически не было. К счастью, при омикроне случаи госпитализации редкие и поражение легких при этом штамме бывает редко. - В предыдущую волну ковид тяжело переносили люди с хроническими заболеваниями. Новый штамм тоже опасен осложнениями? - Любые вирусные инфекции способствуют обострению хронических заболеваний, утяжеляют их течение. Омикрон тоже может этому способствовать. Многие пациенты жалуются на головные боли, рези в глазах, фарингиты, ларингиты, синуситы, отит. Много жалоб на поражение верхних дыхательных путей. Но обоняние и вкус практически не пропадают. - А переболевшие ранее другим штаммом ковида могут заразиться омикроном? - Переболеют практически все. Я работаю в ковид-бригаде два года. И буквально за последнюю неделю мне позвонили человек 20-30 повторно заболевших, которых я вела. Если в семье все по цепочке быстро заболевают — это наводит на подозрения об омикроне. Смотрим взрослых, детей. - Много детей болеет? - Дети болеют часто и высокие температуры выдают. Если температура 39, мы стараемся отправить ребенка в больницу. Конечно, маленьких деток до года осматриваем в первые же сутки. При сборе анамнеза у взрослых зачастую узнаем, что первым заболел ребенок. Сейчас школы перешли на дистанционное обучение, поэтому надеемся на спад заболеваемости.

Вызывает панику

- Много вызовов приходится обслуживать за день? Как скоро после звонка пациента вы выезжаете на дом? - Вызовов очень много. Как только мне передают данные пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, я в этот же день связываюсь с ним. Их бывает много — за последнюю неделю больше 50 в день. В течение суток-двух выезжаю на дом, осматриваю. Из этих 50 человек 20-30% заслуживают более детального наблюдения. У 70% - легкая форма. Но при этом большинство — в панике. Они начинают звонить и жаловаться, что находятся дома без лечения.

Вызовы поступают в поликлинику и не дифференцируются — ОРВИ это или ковид. Поэтому мы сразу назначаем противовирусные и жаропонижающие лекарства и делаем мазок. Большинство моих пациентов болеет в легкой форме и быстро поправляется. И здесь уже возникает проблема, как выйти на работу: все хотят быстрее сдать контрольный мазок. Так как карантин по омикрону сокращен до 7 дней, то мазки мы берем на седьмые-девятые сутки после первого положительного мазка. В случае отрицательного результата человека выписывают. Если же у пациента обостряются хронические заболевания, мы направляем его к профильным специалистам. Перед выпиской делаем кардиограмму, анализ крови, рентгенограмму или флюорографию. Приглашаем через три месяца пройти углубленную диспансеризацию. - Когда начинается обход по домам? До какого часа он длится? - Вызовы обслуживаются с 8 утра и почти до 10 вечера. Предварительно стараюсь созвониться с больными по телефону. Сразу разделяю: кого нужно первоочередно смотреть, кого можно отложить до завтра. И потом посещаю — с утра до двух, трех, иногда четырех часов дня. Затем приезжаю в поликлинику: ведение медицинской документации никто не отменял. Затем, с шести и примерно до девяти вечера, продолжаю обход пациентов. - Как реагируют люди на поздний приход врача? - На днях я пришла к пациенту без двадцати десять. Но я его о этом предупредила. Дело в том, что иногда вызовы поступают уже во время обхода, и если пациента нужно посмотреть первоочередно, то я это посещение не откладываю на утро. При распределении очередности обращаю внимание на длительность температуры, на кашель. Иногда уже общаясь по телефону, слышу, что есть одышка. За день я могу посетить 20-30 коронавирусных больных. Тем более, приходишь к одному — а там еще три-четыре-пять человек. Иногда у них у всех положительные результаты мазка. - А если у контактных пока нет симптомов? - Контактные по омикрону без признаков заболевания находятся на самоизоляции семь дней. И если нет жалоб, мы отправляем их в сады, школы, на работу без контрольного мазка. Если какие-то жалобы появляются - берем у них мазок. И опять же, если результат отрицательный , их выписывают. Если положительный — находятся на больничном до отрицательного мазка.

Начните с проветривания

- Чем лечиться, когда еще нет положительного теста? - Начать надо с проветривания помещения. Также нужно пить много жидкости, принимать витамин С, витамин D, противовирусные препараты. Также назначаются антикоагулянты, антибиотики при осложнениях (если обострился тонзилит, отит, наблюдается вторичный подъем температуры). Очень важна дыхательная гимнастика. - Часто ли приходится госпитализировать пациентов? - Сейчас вызовов стало в три раза больше: раньше было до 15, сейчас — только первичных 20-30. Но количество направлений в больницу небольшое: единицы.

- Как быстро после выписки с больничного приходит QR-код? - Люди, которые переболели и получили отрицательный ПЦР-тест, думают, что сразу автоматически получат код. Мне надо зайти в регистр, внести туда результаты теста, закрыть больничный. Госуслуги считывают информацию из ковидного регистра и человеку присваивается QR-код. Но при этом нужно иметь подверженную учетную запись на Госуслугах. Иногда бывает, что люди, чаще всего пожилые, не имеют аккаунта на этом портале. Тогда мы выдаем справку, равноценную QR-коду, о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию и у него временный медотвод от прививки.

«Телефон звонит, не прекращая»