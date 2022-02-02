Люки, ярмарки, мосты



В ближайшее время власти города сделают заказ на изготовление новых крышек, а вот монтировать их начнут ориентировочно в апреле, когда сойдёт снег. Предложения по точкам, где появятся дизайнерские крышки люков, уже готовы. Это будут тротуары в исторической части города, в первую очередь там, где есть большой поток людей и работают камеры видеонаблюдения — так власти рассчитывают избежать воровства новых арт-объектов. «Есть же коллекционеры, которые будут всё это собирать, - признал Борис Елкин. - Придётся, конечно, некоторое количество крышек про запас покупать». Он предупредил, что в случае краж власти будут обращаться в полицию.

Умные остановки

Ещё один пункт плана на апрель - ликвидация ларьков на площади Ленина. Они уже исключены из реестра нестационарных торговых объектов города, владельцам направлены предписания на перенос торговых точек и предложены новые места на Рижском проспекте. Глава администрации города заверил, что собственникам будет оказана помощь в переезде на новое место, поскольку процесс это затратный. «Стараемся пойти на компромисс и помогать. Крайняя точка у них стоит - конец апреля», - сказал он. При этом Борис Елкин заметил, что освободившаяся площадка потребует реконструкции. В качестве варианта, который должен пройти в этом году все согласования, предлагается установка умной автобусной остановки. Такие объекты есть в других городах с разным набором функций. Это может быть скамейка с подогревом, кнопка экстренного вызова спецслужб, табло, которое будет показывать время прибытия ближайшего автобуса. Возможно и подключение Wi-Fi, однако, Борис Елкин считает такую опцию уже не актуальной, поскольку практически каждый сейчас пользуется мобильным интернетом. Площадь Ленина не будет уникальной в части умных остановок, уже в этом году такие конструкции появятся на Запсковье. Ещё в этом сезоне впервые в Пскове газон оформят луговыми травами. В этой части глава администрации снова советовался с горожанами, которые в результате опроса в социальных сетях поддержали появление таких газонов. Уже решено, что пилотной площадкой станет сквер на Сиреневом бульваре, для благоустройства которого сейчас готовится проектно-сметная документация. «Посмотрим, как у нас получится их эксплуатировать», - сказал Борис Елкин и заверил, что если опыт окажется удачным, то луговые травы появятся и в других скверах и парках. «Есть ещё несколько идей, разные идеи и Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области] предлагает, но пока мы их не выносим на общественное обсуждение, потому что нужно проработать и уже предложить конкретную концепцию», - поделился глава администрации города. Например, есть план по появлению малых архитектурных форм, которые могли бы стать фишкой города, как хомлины в Калининграде. Борис Елкин рассказал, что сейчас этот вопрос прорабатывается, тут нужно учесть все ограничения, которые есть в историческом центре в связи с наличием объектов культурного наследия. Сити-менеджер пообещал, что когда проект появится, его вынесут на общественные слушания. «Вопрос индивидуализации города - интересный, очень творческий и я в принципе поддерживаю любые начинания и идеи, разных архитекторов, дизайнеров. Мы ко всем прислушиваемся», - заявил он. Есть перспектива, что уже совсем скоро в популярных местах для прогулок псковичей и туристов наконец-то появятся точки, где можно будет купить воды, кофе, перекусить. Борис Елкин отметил, что запрос на появление таких небольших ярмарочных пространств есть и у горожан, и у туристического бизнеса. Особенно их не хватает, например, в Финском парке, на набережной реки Великой, в парке Строителей. Для организации такой торговли будут установлены деревянные домики, которые использовались во время новогодней ярмарки на Пушкинской улице. «У нас есть карта планируемых точек, куда мы хотели эти домики переставить, мы хотим создать небольшую ярмарочную деятельность в исторической части города. Сейчас мы это согласовываем с комитетом по охране объектов культурного наследия, потому что много ограничений», - сказал Борис Елкин. При этом он пообещал развивать и формат ярмарок по примеру новогодней, заметив, что она получила неплохой отклик и у бизнеса, и у псковичей. Для организации торговли планируется и дополнительный закуп деревянных «домиков».

Привокзальный хаб

В числе проектов на перспективу глава администрации города назвал реконструкцию привокзальной площади. Он пояснил, что, с одной стороны, там требует ремонта дорожное полотно, с другой - нужно привести в порядок торговые объекты, с третьей — грамотно организовать движение транспорта. В частности, планируется полностью убрать с площади легковые автомашины. Для них будет организована большая бесплатная парковка. «Кусок территории там принадлежит городу, часть - Почте России. Мы ведём переговоры, надеюсь, что позитивно отработаем и сможем обменяться имуществом, чтобы построить ещё большее парковочное пространство и убрать автомобили с площади», - рассказал Борис Елкин. Что касается торговых точек, то ликвидировать их никто не планирует, поскольку у вокзала должно быть место, где пассажиры могли бы купить воды, перекусить. Однако городские власти рассчитывают найти инвестора, который построит стационарную торговую точку вместо нынешних ларьков.



Самая же глобальная идея, это перенос автовокзала в здание железнодорожного: такое предложение поступало и от РЖД. В результате от привокзальной площади могли бы отправляться не только городские автобусы, но и междугородные, она бы стала главным транспортным хабом в Пскове. «Этот вопрос у нас в проработке, есть определённые намётки и надеюсь, что в этом году удастся начать разрабатывать проектную документацию на переустройство всей привокзальной площади», - анонсировал Борис Елкин. Он добавил, что темой реконструкции этого объекта начал заниматься ещё будучи председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и теперь хотел бы довести дело до логического завершения. А вот ответа на вопрос, что же будет на четырёх углах в Пскове, где снесли рынок, у главы администрации Пскова нет. Он пояснил, что на данном этапе решается земельный вопрос, поскольку там у разных участков разные собственники. «Каких-то конкретных решений по данной территории нет, но и администрация города и администрация области работают над этим. Есть определённые пожелания, но о чём-то конкретном говорить рано», - констатировал Борис Елкин.

Ситуация на дорогах

Традиционно планы по ремонту дорог в Пскове большие и первые контракты на проведение работ власти рассчитывают разыграть уже в феврале. Среди глобальных проектов — продолжение ремонта улицы Яна Фабрициуса. Её должны были закрыть для транспорта ещё 1 февраля, но в связи со сбоем в поставке материалов и оборудования отложили на неделю. Борис Елкин отметил, что подрядчик обещает максимально быстро провести работы и открыть движение уже к концу года. Главная проблема на этой городской магистрали — замена большого количества коммуникаций. Из-за этого даже, вероятнее всего, придётся на некоторое время закрыть свои точки представителям бизнеса - в ряде мест трубы проходят прямо у входа в коммерческие помещения. «Постараемся, чтобы работы прошли с минимальными потерями», - пообещал глава администрации города. Будет в этом году завершён и ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской. Работы там начались в прошлом году. Теперь требуется уложить верхний слой асфальта, сделать тротуары, провести озеленение, отремонтировать перекрёсток с улицей Юбилейной. Работы рассчитывают начать в мае. На улице Леона Поземского также в этом сезоне должны положить асфальт. И как только этот объект будет сдан, на ремонт закроют перекресток с улицей Ипподромной. Запланированы работы и на улице Труда от пересечения с улицей Леона Поземского до так называемого нового Запсковья. По плану в этом году будет приведена в порядок узкая часть улицы, а в следующем году — широкая, но Борис Елкин не исключает, что подрядчик сможет всё сделать и за один год. Должен завершится в 2022-м и первый этап реконструкции улицы Кузбасской дивизии.



Борис Елкин отметил, что большой дорожный ремонт затронет все районы города, в том числе «Лепеши», «Любятово», «Кресты», по которым поступает много жалоб. Всего в плане на 2022 и 2023 годы значится ремонт 25 объектов на средства дорожного фонда Псковской области. Так, в «Крестах» работы пройдут на улицах Германа (от Крестовского шоссе до аэропорта), Дновской, Торфяной, Спартака, Харченко (от Ленинградского шоссе до улицы Гатчинской). В «Любятово» приведут в порядок улицу Новгородскую, в том числе построят тротуар к школе № 17, улицы Майскую, Светлую и Хвойную, на «Лепешах» - улицы Лепешинского и Солнечную, а также 128-й Стрелковой Дивизии. На Запсковье ремонт запланирован на улицах Ветряной, Индустриальной (от улицы Новаторов до улицы Литейной), Новаторов, Евлентьева, на путепроводе на улице Индустриальной, на мосту через реку Милевку. На Завеличье отремонтируют Восточный проезд, который соединяет улицы Коммунальную и Кузбасской Дивизии. «Постепенно мы вектор направления передвигаем в частный сектор, по которому много обращений. Там список громадный», - сказал Борис Елкин. Из тех улиц, которые не попали в перечень, но очень нуждаются в ремонте, он назвал Войсковую и Нововойсковую, которые, к слову, осмотрел вечером 1 февраля и принял решение направить труда грейдер, чтобы сбить ледяные глыбы с проезжей части. По этим двум объектам разрабатывается проектно-сметная документация. Но трудность с проведением работ заключается в большом количестве сетей и полном отсутствии ливневой канализации, которую нужно будет построить с нуля. Борис Елкин рассчитывает, что переговоры по переустройству сетей будут успешно завершены, документация пройдёт экспертизу и тогда можно будет начинать ремонт. Возможно, работы стартуют уже в этом году за счёт сэкономленных средств.

Навести мосты

закроют на реконструкцию Троицкий (Советский) мост. По подсчётам главы администрации города, это должно произойти примерно в марте-апреле, чтобы в октябре — ноябре можно было открыть движение. В центре города уже весной. По подсчётам главы администрации города, это должно произойти примерно в марте-апреле, чтобы в октябре — ноябре можно было открыть движение. «Рано анонсировать дату закрытия. Сейчас проводим переговоры с разными службами, чтобы это сделать максимально безболезненно и максимально эффективно с точки зрения сроков производства работ. В первую очередь мы сейчас начинаем переустраивать коммуникации, которые идут по мосту, их нужно переложить рядом. Где-то придётся немного провести археологических работ, это, к сожалению, тоже требует определённых сроков. И к тому же мы понимаем, что работы в русле реки можно производить в определённое время», - пояснил Борис Елкин. Он сообщил, что еженедельно проводит совещания по ремонту моста, чтобы состыковать и оптимизировать работу всех службы и провести реконструкцию максимально быстро.