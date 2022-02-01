Награда найдет героя

Поисковый отряд «Забытый батальон» передал в экспозицию Себежского краеведческого музея орден Красной Звезды, принадлежащий советскому летчику Ивану Корниенко. Награда была обнаружена недалеко от Идрицы, на дне озера. Об истории подвига советского пилота и о поисках связанных с ним артефактов «Псковской правде» рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.
«В прошлом году на дне озера Островно недалеко от берега мы нашли орден. С этого все закрутилось», - вспоминает Владимир Бумаков.
По его словам, орден был «с закруткой», что позволило поисковикам предположить, что первоначально он находился на форме своего владельца. Опросили сторожилов - выяснилось, что в годы Великой Отечественной войны в озеро Островно упал советский самолет. После войны боевая машина была поднята со дна водоема, а в ней обнаружили останки летчика. Но кто поднимал самолет и где похоронили летчика - никто не знал.
Поисковики передали орден в Себежский краеведческий музей
Фото из личного архива Владимира Бумакова
«После получения даже этих отрывочных сведений мы сразу укрепились во мнении, что найденный орден однозначно принадлежит летчику упавшего в озеро самолета. Сразу скажу, что воодушевление от предстоящего поиска имени нашего пилота было огромным. Еще бы - награда, почти 80 лет пролежавшая на дне озера и найденная благодаря одному шансу из миллиардов, была готова рассказать нам историю о советском летчике, его боевом пути и подвиге», - рассказывает командир «Забытого батальона».
Но в этот раз поисковикам не пришлось вернуть из забвения имя неизвестного солдата. О подвиге этого человека в Себежском районе было известно еще с 70-х годов прошлого века. Более того, его имя даже носит школьный музей в Идрице.
Фото ордена Красной звезды было отправлено в Москву - другу Владимира Бумакова Алексею Никулину. Он-то и нашел в военных архивах информацию о том, что владельцем награды был младший лейтенант Иван Ильич Корниенко, летчик 148-го истребительного авиаполка.
Была оперативно собрана вся информация о герое. «Воевал Иван Ильич жёстко и наотмашь. На фронте с 17 марта 1943 года. 28 апреля 1943 года, ведя воздушный бой, он получает первое ранение. 13 мая 1943 года, спустя всего два месяца с момента начала боевой работы, летчик Иван Корниенко представлен к награждению орденом Красной Звезды. Награда вручена 24 августа 1943 года. 30 августа 1943 года молодого пилота представляют к очередному ордену - Отечественной войны первой степени, который он получил 3 сентября того же года. К этому времени он уже дважды ранен и имеет на боевом счету три вражеских самолета, сбитых лично и три - уничтоженных в групповом бою. Воевал Иван Ильич геройски до самого последнего дня своей молодой жизни - до 28 апреля 1944 года», - рассказывает о боевом пути воина Владимир Бумаков.
По его словам, летчик погиб во время штурма немецкого аэродрома в Идрице. Согласно архивным документам, самолет был подбит противником и упал в воду у самого берега озера Островно. Зная об этом, поисковики уже намерены были искать останки героя и его боевой машины. Однако выяснилось, что имя Ивана Корниенко носит школьный музей в поселке Идрица, в котором хранятся личные вещи Ивана Ильича, а также части его самолета.
«Вот номер! Обгоревший орден летчика лежит на дне озера, а личные вещи - в школьном музее в Идрице, рядом с которой он погиб, - рассказал поисковик. - Оказывается, что о падении нашего самолета в озеро Островно знали местные жители одноименной деревеньки. Благодаря им в 1971 году из прибрежного болота были извлечены детали истребителя Як-9Т и останки летчика. В 1972 году останки героя были торжественно погребены в братскую могилу в Идрице, ему присвоено звание Почетного гражданина поселка Идрица и его именем назван школьный музей боевой славы».
Кстати, на похороны Ивана Кониенко приезжала его невеста. Говорят, что она осталась предана только ему и так никогда и не вышла больше замуж...
Однако история летчика Ивана Корниенко, по словам Владимира Бумакова, остается незаконченной: не найден еще один его орден - Отечественной войны. «Второй орден не найден. Не обнаружен был и его планшет», - говорит Владимир Бумаков.
Поисковик обратил внимание и на еще одну интересную деталь. «В музее хранится парашют, который достался нам в полностью раскрытом виде. Хотя парашют в самолете находился в специальной чашке под креслом. И если летчик оставался в кресле (а он при падении самолета остался в кресле!), парашют должен был быть под ним. Почему парашют оказался в «распущенном» виде в самолете, никто понятия не имеет», - поясняет он.
Что касается второго ордена, то, по мнению поисковика, это вовсе не иголка в стоге сена и его вполне реально найти. Все зависит только от наличия времени и технических возможностей. «Надо процедить не очень большой кусок озера и болота. Много железок на дне. Самолет долбанулся в озеро, на миллион частей развалился. В 70-х годах выдернули только центроплан и мотор подняли, а вся эта мелочевка ушла на дно», - пояснил он.
Правда, поисковикам пока не понятно, почему орден, который был на форме, оказался за пределами самолета. Возможно, был очень мощный удар об воду. «Это конечно вопрос «заклепочного» характера, в том плане, что мы каждую заклепку хотим найти и понять, какую роль она играла в этой истории. Но это удивительно, что орден оказался не на летчике. Как это могло произойти ? Можно только догадываться», - говорит Владимир Бумаков.
Военный историк Федор Черников показывает часть парашютного купола летчика Ивана Корниенко
Фото из личного архива Владимира Бумакова
Одно бесспорно - парень был героический! «Его награждали одним орденом за другим. Причем, медалей не было. Человек совершал сразу поступки, которые были достойны награждения именно орденом. А такую награду получить во время войны было очень и очень непросто», - отмечает он.
История жизни Ивана Корниенко и его подвига насыщена и интересна. Однако посвященная ему экспозиция фактически разорвана. Часть экспонатов находится в краеведческом музее в Себеже, часть - в Идрицкой средней школе. «Орден мы не могли передать в школьную экспозицию - у школы нет музейной лицензии. А боевые награды, тем более принадлежащие конкретным людям, не могут храниться за пределами музея», - поясняет поисковик.
В то же время, по словам Владимира Бумакова, именно школа принимала непосредственное участие в поиске погибшего бойца: «Подъем самолета организовал один из учителей школы - Павел Перебейнос. Был у них уже тогда кружок, который занимался изучением истории Идрицы. Чьими силами поднимали боевую машину - никто сейчас не помнит, хотя вроде и история не такая давняя. Но раньше не было стандартизации таких мероприятий. Взяли экскаватор, спилили кусты, вычерпали кусок берега, достали железо, вытащили останки летчика».
Владимир Бумаков уверен, что сегодняшние поисковики сумеют добавить штрихи к этой истории:«Надо искать и находить. Возвращать награды Ивана Ильича его родственникам, поиск которых будет затруднен тем, что детей у него не было… Не успел, всего себя отдав борьбе за Отечество».