Награда найдет героя

Поисковый отряд «Забытый батальон» передал в экспозицию Себежского краеведческого музея орден Красной Звезды, принадлежащий советскому летчику Ивану Корниенко. Награда была обнаружена недалеко от Идрицы, на дне озера. Об истории подвига советского пилота и о поисках связанных с ним артефактов «Псковской правде» рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

История — рядом с нами

«В прошлом году на дне озера Островно недалеко от берега мы нашли орден. С этого все закрутилось», - вспоминает Владимир Бумаков. По его словам, орден был «с закруткой», что позволило поисковикам предположить, что первоначально он находился на форме своего владельца. Опросили сторожилов - выяснилось, что в годы Великой Отечественной войны в озеро Островно упал советский самолет. После войны боевая машина была поднята со дна водоема, а в ней обнаружили останки летчика. Но кто поднимал самолет и где похоронили летчика - никто не знал.

«После получения даже этих отрывочных сведений мы сразу укрепились во мнении, что найденный орден однозначно принадлежит летчику упавшего в озеро самолета. Сразу скажу, что воодушевление от предстоящего поиска имени нашего пилота было огромным. Еще бы - награда, почти 80 лет пролежавшая на дне озера и найденная благодаря одному шансу из миллиардов, была готова рассказать нам историю о советском летчике, его боевом пути и подвиге», - рассказывает командир «Забытого батальона». Но в этот раз поисковикам не пришлось вернуть из забвения имя неизвестного солдата. О подвиге этого человека в Себежском районе было известно еще с 70-х годов прошлого века. Более того, его имя даже носит школьный музей в Идрице. Фото ордена Красной звезды было отправлено в Москву - другу Владимира Бумакова Алексею Никулину. Он-то и нашел в военных архивах информацию о том, что владельцем награды был младший лейтенант Иван Ильич Корниенко, летчик 148-го истребительного авиаполка. Была оперативно собрана вся информация о герое. «Воевал Иван Ильич жёстко и наотмашь. На фронте с 17 марта 1943 года. 28 апреля 1943 года, ведя воздушный бой, он получает первое ранение. 13 мая 1943 года, спустя всего два месяца с момента начала боевой работы, летчик Иван Корниенко представлен к награждению орденом Красной Звезды. Награда вручена 24 августа 1943 года. 30 августа 1943 года молодого пилота представляют к очередному ордену - Отечественной войны первой степени, который он получил 3 сентября того же года. К этому времени он уже дважды ранен и имеет на боевом счету три вражеских самолета, сбитых лично и три - уничтоженных в групповом бою. Воевал Иван Ильич геройски до самого последнего дня своей молодой жизни - до 28 апреля 1944 года», - рассказывает о боевом пути воина Владимир Бумаков. По его словам, летчик погиб во время штурма немецкого аэродрома в Идрице. Согласно архивным документам, самолет был подбит противником и упал в воду у самого берега озера Островно. Зная об этом, поисковики уже намерены были искать останки героя и его боевой машины. Однако выяснилось, что имя Ивана Корниенко носит школьный музей в поселке Идрица, в котором хранятся личные вещи Ивана Ильича, а также части его самолета. «Вот номер! Обгоревший орден летчика лежит на дне озера, а личные вещи - в школьном музее в Идрице, рядом с которой он погиб, - рассказал поисковик. - Оказывается, что о падении нашего самолета в озеро Островно знали местные жители одноименной деревеньки. Благодаря им в 1971 году из прибрежного болота были извлечены детали истребителя Як-9Т и останки летчика. В 1972 году останки героя были торжественно погребены в братскую могилу в Идрице, ему присвоено звание Почетного гражданина поселка Идрица и его именем назван школьный музей боевой славы». Кстати, на похороны Ивана Кониенко приезжала его невеста. Говорят, что она осталась предана только ему и так никогда и не вышла больше замуж...

Незаконченная история

Однако история летчика Ивана Корниенко, по словам Владимира Бумакова, остается незаконченной: не найден еще один его орден - Отечественной войны. «Второй орден не найден. Не обнаружен был и его планшет», - говорит Владимир Бумаков. Поисковик обратил внимание и на еще одну интересную деталь. «В музее хранится парашют, который достался нам в полностью раскрытом виде. Хотя парашют в самолете находился в специальной чашке под креслом. И если летчик оставался в кресле (а он при падении самолета остался в кресле!), парашют должен был быть под ним. Почему парашют оказался в «распущенном» виде в самолете, никто понятия не имеет», - поясняет он. Что касается второго ордена, то, по мнению поисковика, это вовсе не иголка в стоге сена и его вполне реально найти. Все зависит только от наличия времени и технических возможностей. «Надо процедить не очень большой кусок озера и болота. Много железок на дне. Самолет долбанулся в озеро, на миллион частей развалился. В 70-х годах выдернули только центроплан и мотор подняли, а вся эта мелочевка ушла на дно», - пояснил он. Правда, поисковикам пока не понятно, почему орден, который был на форме, оказался за пределами самолета. Возможно, был очень мощный удар об воду. «Это конечно вопрос «заклепочного» характера, в том плане, что мы каждую заклепку хотим найти и понять, какую роль она играла в этой истории. Но это удивительно, что орден оказался не на летчике. Как это могло произойти ? Можно только догадываться», - говорит Владимир Бумаков.