С 1 января 2022 года в целом ряде регионов России Россельхознадзор приостановил деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, которые не получили лицензию на свою деятельность в соответствии с новыми правилами. «Псковская правда» выяснила, как нововведения сказались на псковских зоопарках.

Дотянули

Самый известный в Псковской области зоопарк — экопарк «Зооград» на окраине Пушкинский Гор. Там живут более 150 видов животных и птиц, с некоторыми из них посетители могут тесно контактировать, потому что те свободно гуляют по территории. С нового года сайт «Зоограда» встречает посетителей объявлением о том, что экопарк временно закрыт для посещения. По словам его хозяина, Андрея Голощапова, согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января работать без лицензии нельзя. «Часть документов мы уже отправили в Москву, - рассказывает Андрей Голощапов. - Но не все так просто. Такое ощущение, что там сами толком не понимают, что им надо». Еще в конце 2019 года вышло поставление правительства, которое досконально определяет условия содержания животных. Согласно ему для ряда питомцев придется делать большего размера клетки и вольеры, что требует не только дополнительных затрат, но и площадей.

По словам Андрея Голощапова, для его экопарка площади как раз не проблема, куда труднее произвести переделку исходя из того, что уже есть. «Мы лицензию хотим получить, поэтому сейчас перестраиваем вольеры в соответствии с новыми нормами и требованиями, - говорит он. - Но, во-первых, зимой особо не настроишься, да и затратно это, а во-вторых, если бы мы это все с нуля делали, наверное, было бы легче. А сейчас это выглядит так, словно есть квартира с потолками 2,5 метра, а надо их сделать трехметровыми». Законодатели на уступки идти не собираются. Считают, что за два года, что прошли с момента принятия постановления, можно было все успеть сделать. «Мы, конечно, и сами виноваты, что дотянули до последнего, - отмечает хозяин «Зоограда». - Постановление вышло в 2019 году, а в 2020 разразилась пандемия коронавируса, все закрыли, в некоторых регионах зоопарки чуть ли не год не работали. Никто не знал, что будет дальше. Люди боялись что-то делать - вдруг все окажется напрасным, поэтому так и вышло».

Дом для медведя

Сами нормы и требования тоже вызывают у владельцев зоопарков много вопросов. Почему, согласно постановлению, высота вольера для пингвинов должна составлять 5 метров, а для крупных птиц, которые летают, всего 3 метра? Андрей Голощапов не понимает. «Некоторые пункты вызывают недоумение, - говорит он. - Например, требования к высоте помещения. Высота вольера, в котором содержится белка, должна быть не менее 1 метра, а для обезьянки такого же размера - 3-4 метра. Почему? Ведь оба животных примерно одного размера и довольно активные. Уличный вольер для медведя должен быть 80 квадратных метров, а для африканского страуса, которому надо бегать, 40 квадратных метров».

В постановлении речь идет не только о размерах вольеров и клеток, там прописаны условия кормления и поения животных, содержания помещений, обязательного ветеринарного обслуживания, обеспечения безопасности животных и работы сотрудников организации, а также транспортировки животных. «Теперь надо заводить специальный Журнал уборки и в нем записывать дату ее проведения, сведения о вольере, о том, кто в нем содержится, - говорит Андрей Голощапов. - Мы убираем вольеры каждый день, потому что убеждены, что животных надо содержать в чистоте, и я представляю, сколько времени у нас будет занимать заполнение такого журнала». По состоянию на 1 января Россельхознадзором было выдано 147 лицензий. Среди тех, кто их получил - крупнейшие зоопарки городов России. В ведомстве отметили, что ежедневно к ним поступает по 20 заявок и выдача лицензий продолжается. «Мы уже получили одно письмо по нашей заявке, - отметил Андрей Голощапов. - Нам сообщили, что что-то мы заполнили неправильно, за всеми пояснениями отправили на сайт Россельхознадзора, а там в некоторые разделы, например, «часто задаваемые вопросы», просто не войти, пишут что он «находится в разработке». Что делать, у кого уточнять - не понятно...».

По краю

С началом действия закона, по словам Андрея Голощапова, появилась и еще одна проблема. «Нам постоянно привозят аистов, которые пострадали от машин или выпали из гнезд, а зимой - лебедей, которые оставались без воды на замерзшем водоеме. Теперь же принять их мы не сможем, потому что по новым правилам для содержания этих птиц требуется определенная площадь», - рассказал он. В Псковской области есть несколько мест, где содержат птиц и животных, в том числе экзотических. Кое-где, чтобы на них полюбоваться, надо заплатить деньги. С нового года они работу продолжили, потому то официально именуются «фермами», «зоосадами» или «зооприютами», а не «зоопарками».

К примеру, хозяин так называемого «Ашевского зоопарка», что в Бежаницком районе, рассказал, что его небольшое хозяйство - это всего лишь его хобби и животных он держит для удовольствия, при этом не отказывает никому, кто бы хотел приехать и посмотреть на животных, и что сделать это можно совершенно бесплатно. В псковском «Птичьем дворике», который в соцсетях значится как «мини зоопарк», «Псковской правде» сообщили, что официально являются приютом для животных, поэтому лицензия им для работы не нужна. В своем прежнем режиме продолжают работать зоосад «Оленегорский» в Себежском районе и экоферма «Изборский страус» в Печорском. При этом ряд владельцев комментировать новшества в беседе с корреспондентом «Псковской правды» отказались, объяснив это тем, что не хотят «будить лихо, пока оно тихо».