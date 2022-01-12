С 1 января 2022 года в целом ряде регионов России Россельхознадзор приостановил деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, которые не получили лицензию на свою деятельность в соответствии с новыми правилами. «Псковская правда» выяснила, как нововведения сказались на псковских зоопарках.
Самый известный в Псковской области зоопарк — экопарк «Зооград» на окраине Пушкинский Гор. Там живут более 150 видов животных и птиц, с некоторыми из них посетители могут тесно контактировать, потому что те свободно гуляют по территории.
С нового года сайт «Зоограда» встречает посетителей объявлением о том, что экопарк временно закрыт для посещения. По словам его хозяина, Андрея Голощапова, согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января работать без лицензии нельзя.
«Часть документов мы уже отправили в Москву, - рассказывает Андрей Голощапов. - Но не все так просто. Такое ощущение, что там сами толком не понимают, что им надо».
Еще в конце 2019 года вышло поставление правительства, которое досконально определяет условия содержания животных. Согласно ему для ряда питомцев придется делать большего размера клетки и вольеры, что требует не только дополнительных затрат, но и площадей.
В «Зоограде» особое отношение к животным
Фото Дарьи Хватковой
По словам Андрея Голощапова, для его экопарка площади как раз не проблема, куда труднее произвести переделку исходя из того, что уже есть.
«Мы лицензию хотим получить, поэтому сейчас перестраиваем вольеры в соответствии с новыми нормами и требованиями, - говорит он. - Но, во-первых, зимой особо не настроишься, да и затратно это, а во-вторых, если бы мы это все с нуля делали, наверное, было бы легче. А сейчас это выглядит так, словно есть квартира с потолками 2,5 метра, а надо их сделать трехметровыми».
Законодатели на уступки идти не собираются. Считают, что за два года, что прошли с момента принятия постановления, можно было все успеть сделать.
«Мы, конечно, и сами виноваты, что дотянули до последнего, - отмечает хозяин «Зоограда». - Постановление вышло в 2019 году, а в 2020 разразилась пандемия коронавируса, все закрыли, в некоторых регионах зоопарки чуть ли не год не работали. Никто не знал, что будет дальше. Люди боялись что-то делать - вдруг все окажется напрасным, поэтому так и вышло».
Сами нормы и требования тоже вызывают у владельцев зоопарков много вопросов. Почему, согласно постановлению, высота вольера для пингвинов должна составлять 5 метров, а для крупных птиц, которые летают, всего 3 метра? Андрей Голощапов не понимает.
«Некоторые пункты вызывают недоумение, - говорит он. - Например, требования к высоте помещения. Высота вольера, в котором содержится белка, должна быть не менее 1 метра, а для обезьянки такого же размера - 3-4 метра. Почему? Ведь оба животных примерно одного размера и довольно активные. Уличный вольер для медведя должен быть 80 квадратных метров, а для африканского страуса, которому надо бегать, 40 квадратных метров».
Согласно новым нормам каждому животному полагается определенная жилплощадь
Фото Дарьи Хватковой
В постановлении речь идет не только о размерах вольеров и клеток, там прописаны условия кормления и поения животных, содержания помещений, обязательного ветеринарного обслуживания, обеспечения безопасности животных и работы сотрудников организации, а также транспортировки животных.
«Теперь надо заводить специальный Журнал уборки и в нем записывать дату ее проведения, сведения о вольере, о том, кто в нем содержится, - говорит Андрей Голощапов. - Мы убираем вольеры каждый день, потому что убеждены, что животных надо содержать в чистоте, и я представляю, сколько времени у нас будет занимать заполнение такого журнала».
По состоянию на 1 января Россельхознадзором было выдано 147 лицензий. Среди тех, кто их получил - крупнейшие зоопарки городов России. В ведомстве отметили, что ежедневно к ним поступает по 20 заявок и выдача лицензий продолжается.
«Мы уже получили одно письмо по нашей заявке, - отметил Андрей Голощапов. - Нам сообщили, что что-то мы заполнили неправильно, за всеми пояснениями отправили на сайт Россельхознадзора, а там в некоторые разделы, например, «часто задаваемые вопросы», просто не войти, пишут что он «находится в разработке». Что делать, у кого уточнять - не понятно...».
С началом действия закона, по словам Андрея Голощапова, появилась и еще одна проблема.
«Нам постоянно привозят аистов, которые пострадали от машин или выпали из гнезд, а зимой - лебедей, которые оставались без воды на замерзшем водоеме. Теперь же принять их мы не сможем, потому что по новым правилам для содержания этих птиц требуется определенная площадь», - рассказал он.
В Псковской области есть несколько мест, где содержат птиц и животных, в том числе экзотических. Кое-где, чтобы на них полюбоваться, надо заплатить деньги. С нового года они работу продолжили, потому то официально именуются «фермами», «зоосадами» или «зооприютами», а не «зоопарками».
Лебеди - частые гости «Зоограда» теперь могут остаться без крова
Фото Дарьи Хватковой
К примеру, хозяин так называемого «Ашевского зоопарка», что в Бежаницком районе, рассказал, что его небольшое хозяйство - это всего лишь его хобби и животных он держит для удовольствия, при этом не отказывает никому, кто бы хотел приехать и посмотреть на животных, и что сделать это можно совершенно бесплатно.
В псковском «Птичьем дворике», который в соцсетях значится как «мини зоопарк», «Псковской правде» сообщили, что официально являются приютом для животных, поэтому лицензия им для работы не нужна.
В своем прежнем режиме продолжают работать зоосад «Оленегорский» в Себежском районе и экоферма «Изборский страус» в Печорском.
При этом ряд владельцев комментировать новшества в беседе с корреспондентом «Псковской правды» отказались, объяснив это тем, что не хотят «будить лихо, пока оно тихо».
СПРАВКА
Все цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии, а также другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, до 1 января 2022 года должны были получить лицензию на такую деятельность в Россельхознадзоре. Работа без этого документа повлечет административный штраф: для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.