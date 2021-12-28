Далеко пошли

Российский фонд культуры (РФК) на минувшей неделе объявил победителей конкурса творческих работ участников культурно-просветительских программ для школьников нацпроекта «Культура». Им было предложено поделиться своими впечатлениями о поездках в другие города и регионы страны. Организаторы прямо говорят, что эту идею они почерпнули у проекта «Все в Псков!» «Псковская правда», которая также стояла у его истоков, узнала подробности.

На всю страну

Награждение победителей конкурса творческих работ участников культурно-просветительских программ для школьников национального проекта «Культура» состоялось на минувшей неделе в Москве. Конкурс проходил в четырех номинациях: эссе, поэзия, видеоролик и видеоролик для тик-тока с хэштегами. Работы оценивало жюри, в которое вошли председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, народный артист РФ Анатолий Мукасей, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, автор проекта «Смешарики» Игорь Шевчук, актриса Елена Захарова и детская писательница Наталия Волкова.

В категории «Видеоролик» победила Наталья Хмарская из Кемеровской области с работой «Россия - родина космонавтики», за лучший видеоролик в TikTok награждены Арина Ахматгалиева из Свердловской области с клипом из поездки по городам Золотого кольца России, лучшее эссе представил Никита Харькин из Карелии по итогам поездки в Санкт-Петербург. Победу в «Поэзии» одержала Анастасия Заика из Курганской области со стихотворением о Москве. Победителям вручили планшетные компьютеры, призерам конкурса подарили памятные походные наборы.

«Идея нам очень понравилась»

Наш регион на этот раз в конкурсе отмечен не был. А между тем, сама идея проведения творческого конкурса по итогам поездок школьников в рамках программ по развитию детского туризма родилась именно в Псковской области. И вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева охотно рассказывала об этом в кулуарах мероприятия.

Идея творческого конкурса среди школьников по итогам путешествий по Росси принадлежит Пскову: псковское турбюро «Континент» совместно с региональным изданием «Псковская правда» в 2016 году предложили эту историю с проведением конкурса для школьников, которые посетили регион по программе детского туризма. Идея нам очень понравилась. Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии



По ее словам, псковская инициатива оказалась настолько яркой и интересной, что уже в 2018 году получила развитие на федеральном уровне. В рамках нацпроекта «Культура» он теперь тоже живет и развивается дальше. «В разные годы проведения конкурса номинации были разные. В этом году наиболее популярными у школьников оказались «эссе» и «поэзия», - рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии.

«Перевернули всю жизнь»