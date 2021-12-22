Все на завод

Когда мы говорим «туризм» применительно к Псковской области, мы подразумеваем либо отдых на берегу озера, либо экскурсии по памятникам истории и культуры. Между тем, сейчас в России активно развивается и другое направление — промышленный туризм. «Псковская правда» поговорила с экспертами в этой сфере и узнала их мнение о перспективах развития промышленного туризма в регионе и о пользе экскурсий на заводы и фабрики.



Заводы открывают двери

В этом году наш регион стал участником федерального проекта по развитию промышленного туризма. В рамках акселерационной программы были разработаны стратегии этого направления туризма и самые разнообразные по формату экскурсионные программы.



Инициатива создания методологии пришла из Самарской области. Мы ее презентовали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) для внедрения в регионах РФ. Методика — это подробный план создания производственных экскурсий, алгоритм действий. Просто по нему бери и делай. Любое предприятие — от сыроварни до крупного комбината - может на базе этой методики создать свою производственную экскурсию. Наталья Кисельникова, разработчик методологии промышленного туризма АСИ

По ее словам, в 2020 году проект протестировали в 10 регионах. А в 2021 году запустили всероссийские акселераторы в 30 регионах, которые представили от 5 до 10 предприятий, с разных сторон раскрывающих потенциал в этой сфере каждого субъекта. В их число вошла и Псковская область. В рамках акселератора отдельный блок был посвящен проектированию производственных экскурсий: выступали спикеры, был проведен курс лекций. По итогам этой работы были созданы первые продукты. - Мы прибыли в регион в рамках инспекшен-тура: протестировать, посмотреть, - рассказала Наталья Кисельникова. - Мы посетили Великие Луки: предприятия «М-Конструктор», «Велмаш», «ЗЭТО». Хочу отметить высокий уровень подготовки. Действительно, экскурсии были созданы интересно, с учетом всех рекомендаций, которые были даны в рамках акселератора. Также мы побывали на двух предприятиях города Пскова: «Полипласт» и «Активное село». Эксперты отметили завод «Велмаш», где будет организовано «манипулятор-шоу» (в рамках экскурсии планируется показывать захват и подъем грузов с помощью промышленного манипулятора) и органик-центр «Активное село» с их «вкусными» экскурсиями и интерактивными программами. - Все пять заявленных предприятий очень интересны. Есть большие планы на дальнейшее развитие. На данный момент у нас положительные впечатления от поездки в Псковскую область, - отметила Наталья Кисельникова.

Доверие и профориентация

- Промышленный туризм — неотъемлемая часть коммуникаций с потребителями, с партнерами, с госорганами и так далее, - уверена методолог по разработке экскурсий, ведущий специалист по связям с общественностью и устойчивому развитию пивоваренной компании «Балтика» Наталья Ржевская. - В эпоху, когда любую информацию воспринимают очень скептически, когда уровень доверия падает, промышленные туры становятся более значимыми. Потому что человек доверяет своему опыту, своим глазам, своим ушам. По ее словам, экскурсии — это прекрасная возможность составить представление о будущем месте работы или о продукции, которую выпускает предприятие.





Все предприятия, которые мы посетили, заинтересованы в профориентации. Хотят, чтобы к ним приходили. У молодых людей нет в списке желательных профессий элетрогазосварщика. А здесь можно посмотреть, как из металла делают манипулятор, как происходит процесс лесозаготовки, как мир устроен... Этот пласт не раскрыт! Есть предприятие, стоит забор, а что за забором? И наконец-то, предприятия открыли свои двери, чтобы показать. И получается очень хороший продукт. Наталья Ржевская, методолог по разработке экскурсий

Однако, по словам генерального директора туроператора детского образовательного туризма «СМАРТ студия» Олеси Калачевой, далеко не все заводы и фабрики готовы открыть двери и пустить на порог туристов или даже школьников. - Мы качали в 2018 году профориентационный проект «Путешествие в профессию». Всего регионов 85 и в каждом регионе далеко не 5 и не 10 предприятий. Но, к сожалению, на общем фоне - маленький процент предприятий, который вообще хочет видеть у себя туристов, школьников и вообще что-то хочет открыть. Как правило, наоборот, двери закрыты, - сетует она. Именно поэтому, по ее словам, инициатива по развитию промтуризма «бесценна»:



Тот акселератор, который был в России запущен, помогает выстроить правильную цепочку: с чего начать, куда бежать, с какой высоты подпрыгивать. Методика интересная и правильная. Другое дело, как она будет развиваться. Не исключаю, что часть предприятий, которые заявились, отпадут, поняв, что это трудный и затратный процесс. Но те, что останутся, уверена, заслужат доверие потребителя. Олеся Калачева, директор туроператора "СМАРТ студия"

По мнению Олеси Калачевой, проект также очень важен для профориентации детей: - Первый запрос у ребенка формируется с 12 лет, когда он первый раз задумывается, кто он и куда идти. Надеюсь, что этот проект станет рабочим. Предприятия, открывая свои дери, не только рассказывают о своей продукции, но и тем самым показывают потенциал региона. Что не надо ехать далеко, чтобы сделать карьеру, потому что можно это сделать здесь.

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