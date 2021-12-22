Все на завод

Когда мы говорим «туризм» применительно к Псковской области, мы подразумеваем либо отдых на берегу озера, либо экскурсии по памятникам истории и культуры. Между тем, сейчас в России активно развивается и другое направление — промышленный туризм. «Псковская правда» поговорила с экспертами в этой сфере и узнала их мнение о перспективах развития промышленного туризма в регионе и о пользе экскурсий на заводы и фабрики.
В этом году наш регион стал участником федерального проекта по развитию промышленного туризма. В рамках акселерационной программы были разработаны стратегии этого направления туризма и самые разнообразные по формату экскурсионные программы.
Инициатива создания методологии пришла из Самарской области. Мы ее презентовали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) для внедрения в регионах РФ. Методика — это подробный план создания производственных экскурсий, алгоритм действий. Просто по нему бери и делай. Любое предприятие — от сыроварни до крупного комбината - может на базе этой методики создать свою производственную экскурсию.
Наталья Кисельникова, разработчик методологии промышленного туризма АСИ
По ее словам, в 2020 году проект протестировали в 10 регионах. А в 2021 году запустили всероссийские акселераторы в 30 регионах, которые представили от 5 до 10 предприятий, с разных сторон раскрывающих потенциал в этой сфере каждого субъекта. В их число вошла и Псковская область. В рамках акселератора отдельный блок был посвящен проектированию производственных экскурсий: выступали спикеры, был проведен курс лекций. По итогам этой работы были созданы первые продукты.
- Мы прибыли в регион в рамках инспекшен-тура: протестировать, посмотреть, - рассказала Наталья Кисельникова. - Мы посетили Великие Луки: предприятия «М-Конструктор», «Велмаш», «ЗЭТО». Хочу отметить высокий уровень подготовки. Действительно, экскурсии были созданы интересно, с учетом всех рекомендаций, которые были даны в рамках акселератора. Также мы побывали на двух предприятиях города Пскова: «Полипласт» и «Активное село».
Эксперты отметили завод «Велмаш», где будет организовано «манипулятор-шоу» (в рамках экскурсии планируется показывать захват и подъем грузов с помощью промышленного манипулятора) и органик-центр «Активное село» с их «вкусными» экскурсиями и интерактивными программами.
- Все пять заявленных предприятий очень интересны. Есть большие планы на дальнейшее развитие. На данный момент у нас положительные впечатления от поездки в Псковскую область, - отметила Наталья Кисельникова.
- Промышленный туризм — неотъемлемая часть коммуникаций с потребителями, с партнерами, с госорганами и так далее, - уверена методолог по разработке экскурсий, ведущий специалист по связям с общественностью и устойчивому развитию пивоваренной компании «Балтика» Наталья Ржевская. - В эпоху, когда любую информацию воспринимают очень скептически, когда уровень доверия падает, промышленные туры становятся более значимыми. Потому что человек доверяет своему опыту, своим глазам, своим ушам.
По ее словам, экскурсии — это прекрасная возможность составить представление о будущем месте работы или о продукции, которую выпускает предприятие.
Все предприятия, которые мы посетили, заинтересованы в профориентации. Хотят, чтобы к ним приходили. У молодых людей нет в списке желательных профессий элетрогазосварщика. А здесь можно посмотреть, как из металла делают манипулятор, как происходит процесс лесозаготовки, как мир устроен... Этот пласт не раскрыт! Есть предприятие, стоит забор, а что за забором? И наконец-то, предприятия открыли свои двери, чтобы показать. И получается очень хороший продукт.
Наталья Ржевская, методолог по разработке экскурсий
Однако, по словам генерального директора туроператора детского образовательного туризма «СМАРТ студия» Олеси Калачевой, далеко не все заводы и фабрики готовы открыть двери и пустить на порог туристов или даже школьников.
- Мы качали в 2018 году профориентационный проект «Путешествие в профессию». Всего регионов 85 и в каждом регионе далеко не 5 и не 10 предприятий. Но, к сожалению, на общем фоне - маленький процент предприятий, который вообще хочет видеть у себя туристов, школьников и вообще что-то хочет открыть. Как правило, наоборот, двери закрыты, - сетует она.
Именно поэтому, по ее словам, инициатива по развитию промтуризма «бесценна»:
Тот акселератор, который был в России запущен, помогает выстроить правильную цепочку: с чего начать, куда бежать, с какой высоты подпрыгивать. Методика интересная и правильная. Другое дело, как она будет развиваться. Не исключаю, что часть предприятий, которые заявились, отпадут, поняв, что это трудный и затратный процесс. Но те, что останутся, уверена, заслужат доверие потребителя.
Олеся Калачева, директор туроператора "СМАРТ студия"
По мнению Олеси Калачевой, проект также очень важен для профориентации детей:
- Первый запрос у ребенка формируется с 12 лет, когда он первый раз задумывается, кто он и куда идти. Надеюсь, что этот проект станет рабочим. Предприятия, открывая свои дери, не только рассказывают о своей продукции, но и тем самым показывают потенциал региона. Что не надо ехать далеко, чтобы сделать карьеру, потому что можно это сделать здесь.
Зарабатывать или воспитывать
Еще один вопрос: могут ли предприятия иметь финансовую выгоду от таких экскурсий. Опыт реализации проекта говорит, что вполне. Например, некоторые из них за счет промышленных экскурсий полностью реализуют свою продукцию.
- Экскурсия на предприятия компании «Чистая линия» стоит 2300 рублей, но на эту стоимость посетители могут взять товаров в интетнет-магазине. И многие предприятия воспользовались этим опытом, взяли его на вооружение. В том числе, и псковское «Активное село».
Экскурсоводом может быть как инициативный молодой сотрудник, так и харизматичный ветеран производства.
- В следующем году АСИ будет открывать центры компетенцией подготовки кадров для проведения экскурсий на промышленных предприятиях. Магнитогорский металлургический завод как раз открыл такой центр компетенцией этой осенью. Туда могут приехать региональные команды, в том числе, из Псковской области и посмотреть, как проводятся экскурсии на крупнейшем предприятии, - сообщила Наталья Кисельникова.
Кроме того, в разработке экскурсий, по мнению экспертов, можно привлекать школьников и студентов.
- Всем запоминаются промышленные экскурсии, где можно поесть и попить. Но и для тех производств, которые связаны с химией, куда без маски не войдешь, тоже есть варианты проведения экскурсий. Мы будем инициировать разговор с АСИ, как все это дело упаковать, потому что на самом деле, когда дети узнают такие вещи, они совершенно по-другому начинают относиться к своему городу, к своей стране. Акселератор, который запустило АСИ — это первая волна, и она прошла удачно. Есть предприятия, которые открылись, есть регионы, которые готовы. Первый толчок дан, и он позитивный, - отметила Олеся Калачева.