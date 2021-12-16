Елки-палки, мандарины, колбаса

До Нового года осталось две недели. Кто-то встретит праздники дома, а кто-то собирается провести их за границей. И одним и другим стоит учесть ряд моментов, чтобы каникулы прошли на ура. Какие, рассказал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

Масляная и гибкая

Какой праздник без новогодней елки? Как правило, жители Псковской области, если и ставят живое дерево, то предпочитают ель или сосну местного происхождения.

Покупать дерево предпочтительнее в специализированных местах продаж. Обращать внимание стоит на внешний вид дерева: хвоя должны быть немного маслянистой, яркого зеленого цвета, достаточно гибкой. Обратите внимание на край сруба, он должен быть чистым. Иногда там бывают небольшие затемнения или трещины, что говорит о том, что дерево больное. Олег Емцев, руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Покупая дерево, покупатель вправе потребовать у продавца карантинный санитарный сертификат. - Надо понимать, что у каждого региона есть карантинные зоны, - поясняет Олег Емцев. Псковская область, кстати, как и весь Северо-Западный регион, благополучна по карантинным объектам. Чего о других регионах и странах сказать нельзя. Именно поэтому каждая импортная ель, пересекающая границу с Россией, проверяется не только на наличие соответствующих документов, но и проходит обязательную экспертизу. Делается это для того, чтобы не завести с деревом паразитов. Самый распространенный - сосновая стволовая нематода. Она находится под корой дерева и может стать причиной заражений целых хвойных лесов. За этот год в Россию через Псковскую область было ввезено около 20 000 рождественских деревьев. Преимущественно из везут из стан Евросюза: Германии, Латвии, Нидерландов, Польши, Эстонии.

- Перед Новым годом объем ввозимых елей, пихт и сосен увеличивается, но незначительно,- отметил Олег Емцев. - Ведь рождественские деревья — это еще и хвойные лапы, которые идут на украшения круглый год. А вот если сравнивать этот год и прошлый - количество ввозимых деревьев увеличилось в шесть раз.

Мандарины без подвоха

Еще один символ Нового года мандарины через Псковскую область не завозят, на то есть объективные причины. Любимый многими фрукт поступает в регион из порта, который находится в Санкт-Петербурге. Туда они поступают из Пакистана, Марокко, ЮАР, Аргентины, Перу, Уругвая, Аргентины, Чили и даже Зимбабве. Только за этот год порт в Санкт-Петербурге принял 195 000 тонн этих цитрусовых. Основной объем поставок мандаринов в Россию наблюдается последние два месяца, активность всегда растет перед Новым годом. - Мы даже мобилизуем инспекторов для работы в порту, потому что страны-поставщики тоже знают, когда у нас востребован цитрус, - сказал руководитель ведомства.

Мандарины, как и рождественские деревья, могут представлять опасность. - В этом году, когда мы проверяли контейнеры с цитрусовыми, нашли 37 средиземноморских мух, - рассказал Олег Емцев. - Каждый такой контейнер подвергается обработке, поэтому за качество мандаринов волноваться точно не стоит. Через Псковскую область поступает много красной рыбы: с начала года уже 1 500 тонн. Везут ее с Фарерских островов, Чили, Турции и Белоруссии. А вот красная икра не импортируется: хватает своей.

Деликатесы в подарок

Отдохнув за границей, многие хотят порадовать друзей и близких импортными деликатесами, забывая о правилах перевозки. Перевести через границу можно до 5 кг продукции растительного происхождения на человека и столько же молочной, рыбной и мясной. Еще один важный момент: надо обязательно уточнить эпизоотический статус страны, из которой продукты везутся. Может оказаться так, что вывести из нее ничего не получится. С подробными требованиями можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.

На отдых с питомцем