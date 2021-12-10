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Общество

«Слава Богу! Слава Герою!»

В соцсетях восхищаются сумевшим посадить под Псковом самолет с отказавшим двигателем пилотом

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Алексей Кедров
10 декабря 2021 года, 16:55
Фото: old-press.ru
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Посты в пабликах псковских СМИ о подвиге летчика, который смог экстренно посадить самолет с отказавшим двигателем под Псковом, собрали множество комментариев подписчиков. «Псковская правда» изучила их и убедилась, что в подавляющем большинстве пользователи соцсетей восхищаются профессионализмом пилота.

«Гордость», «Молодец!», «В день героев! Браво», «13 жизней спас! Герой нашего времени», «Слава Богу! Слава Герою!», - пишут читатели Псковского агентства информации.

«Пилоту браво, мастер своего дела!», «Благодарность за мужество и профессионализм!», «Профессионал с большой буквы!», «Уметь управлять самолётом-это круто!! А посадить его там, «куда Макар телят не гонял» вообще невероятно!! Молодец мужик!!! Здоровья!!!», - восхищаются псковичи мастерством пилота и тем, что он не растерялся в экстренной ситуации.

В то же время некоторые подписчики выразили опасения за безопасность псковичей в связи с этим инцидентом. «Вот первый звонок. Хватит летать над городом! Или будем ждать когда герой посадит самолёт на какой нибудь жилой дом?!», - высказал мнение один из подписчиков. «Каждый день проносятся над домом и мысли об этом всегда в голове …», «А куда всё-таки посадили - жить около аэропорта стало страшно», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что 9 декабря 2021 года командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем. Пилот совершил посадку на неподготовленную площадку под Псковом. На борту воздушного судна находились 10 десантников и три члена экипажа.

На аэродроме в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов. После взлета у одного из них на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, воздушное судно перестало набирать высоту и начало терять скорость. Благодаря профессиональным действиям летчика никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений и после технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться. За проявленное мужество Максима Кабакова представят к награде.



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