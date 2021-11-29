Выйти за пределы

Объем интернет-трафика в Псковской области, как и в мире в целом, растет с каждым годом. По прогнозам специалистов, к 2030 году один житель региона будет расходовать уже 53 Гб в месяц. Чтобы абоненты могли потреблять больше, не теряя в скорости и качестве, Tele2 расширяет возможности сети, ускоряет 4G-интернет в городах и запускает связь в малонаселенных поселках.

Жизнь в телефоне

В этом году Россия отметила 30 лет с момента первого звонка по сотовому. 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил мэру Сиэтла.

- Это событие, которое впоследствии перевернуло всю нашу жизнь, - отмечает директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов. - Довольно непривычно было просто снять трубку и позвонить. Если кто помнит, то работали переговорные пункты, к ним выстраивались длинные очереди, а с домашнего телефона звонок по межгороду надо было заказывать у оператора и ждать, когда тебя соединят с абонентом.

Первый звонок обслуживался оператором сотовой связи «Дельта Телеком», а говорил Анатолий Собчак по телефону Nokia Mobira, который весил около 5 килограммов. Тогда подключение к «Дельта Телеком», которая позже переименовалась Skylink, а сегодня входит в структуру Tele2, стоило абоненту около двух тысяч долларов. Позволить себе такое удовольствие могли единицы. За 30 лет телекоммуникационная отрасль в России проделала огромный путь.

- Современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелёк, — отметил Сергей Мартынов.

В далеком 1991 году компания «Дельта Телеком» начинала свою работу всего с семью базовыми станциями. Для сравнения: сегодня Tele2 в Псковской области покрывает сетями 4G 91% населения.

- Если тогда мы начинали с одного стандарта, NMT-450, то сегодня каждый сайт в регионе поддерживает технологию 4G в нескольких частотных диапазонах, что позволяет нам предлагать высокие скорости передачи данных для большого количества пользователей, - говорит директор псковского филиала Tele2.