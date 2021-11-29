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Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку

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Ольга Нефёдова
29 ноября 2021 года, 17:32
Фото: предоставлено Tele2
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Объем интернет-трафика в Псковской области, как и в мире в целом, растет с каждым годом. По прогнозам специалистов, к 2030 году один житель региона будет расходовать уже 53 Гб в месяц. Чтобы абоненты могли потреблять больше, не теряя в скорости и качестве, Tele2 расширяет возможности сети, ускоряет 4G-интернет в городах и запускает связь в малонаселенных поселках.

Жизнь в телефоне

В этом году Россия отметила 30 лет с момента первого звонка по сотовому. 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил мэру Сиэтла.

- Это событие, которое впоследствии перевернуло всю нашу жизнь, - отмечает директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов. - Довольно непривычно было просто снять трубку и позвонить. Если кто помнит, то работали переговорные пункты, к ним выстраивались длинные очереди, а с домашнего телефона звонок по межгороду надо было заказывать у оператора и ждать, когда тебя соединят с абонентом.

Первый звонок обслуживался оператором сотовой связи «Дельта Телеком», а говорил Анатолий Собчак по телефону Nokia Mobira, который весил около 5 килограммов. Тогда подключение к «Дельта Телеком», которая позже переименовалась Skylink, а сегодня входит в структуру Tele2, стоило абоненту около двух тысяч долларов. Позволить себе такое удовольствие могли единицы. За 30 лет телекоммуникационная отрасль в России проделала огромный путь.

- Современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелёк, — отметил Сергей Мартынов.

В далеком 1991 году компания «Дельта Телеком» начинала свою работу всего с семью базовыми станциями. Для сравнения: сегодня Tele2 в Псковской области покрывает сетями 4G 91% населения.

- Если тогда мы начинали с одного стандарта, NMT-450, то сегодня каждый сайт в регионе поддерживает технологию 4G в нескольких частотных диапазонах, что позволяет нам предлагать высокие скорости передачи данных для большого количества пользователей, - говорит директор псковского филиала Tele2.

Процесс ускорения 

С каждым годом растет и объем потребляемого интернет-трафика. Только за год прирост в 4G-сети Tele2 в Псковской области составил более 25%. Сейчас в среднем клиент использует 13,3 Гб трафика в месяц. Чтобы растущий объем потребления не сказался на скорости и качестве интернета, Tele2 постоянно расширяет возможности сети, развивает инфраструктуру связи. Делает это не только в центральных городах региона, но и в малых населенных пунктах.

- Если станция перегружается, мы расширяем ее емкость, увеличиваем объем, который позволяет прокачивать больше трафика, - рассказал Сергей Мартынов.

В этом году компания увеличила инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%: ускорила интернет в крупных городах и запустила связь в малонаселенных поселках региона.

Если тогда мы начинали с одного стандарта, NMT-450, то сегодня каждый сайт в регионе поддерживает технологию 4G в нескольких частотных диапазонах, что позволяет нам предлагать высокие скорости передачи данных для большого количества пользователей.

Выйти за пределыСергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2

Новые базовые станции появились в Великих Луках, Порхове, Пыталове и Пустошке, в деревнях Крутовраг и Гречухино, а также в самом Пскове. Кроме того, были проведены работы по расширению емкости сети и покрытия в районах Пскова, в Острове, Гдове и Стругах Красных. Изменилось качество связи в поселках Красногородск, Дно, Дедовичи, в деревнях Бежаницкого и Пустошкинского районов, а также в псковских ТЦ «Шайба» и Fjord Plaza.

От города до деревни

Важным проектом стала реализация второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализует Минцифры и «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для строительства. В рамках проекта быстрый мобильный интернет Tele2 уже появился в деревнях Плессы и Шилово, где до этого не было связи ни одного оператора, а также в населенных пунктах Дубровы, Жадрицы, Стехново, Погорелка, Макушино. До конца года связь появится еще в пяти поселках Псковской области.

Выйти за пределы
В этом году компания увеличила инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%
Фото предоставлено Tele2

- В некоторых населенных пунктах Tele2 появился в качестве первого оператора, и жители нас очень хорошо встречают, - рассказал Сергей Мартынов. - Где-то мы будем вторыми, а значит, у абонентов появится выбор.

При этом сеть Tele2 построена на оборудовании 5G Ready. Технология позволит в дальнейшем оперативно развернуть покрытие в стандарте пятого поколения. 

- Наша главная задача — покрыть интернетом всю Псковскую область, обеспечить клиентов надежным и высокоскоростным мобильным интернетом, - отметил Сергей Мартынов. 

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