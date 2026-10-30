Ученые Полистовского заповедника измеряют «дышащую» поверхность болота

Для этого над болотом натягивают 30-метровую леску и через каждые 10 сантиметров замеряют расстояние до мха, кочек или воды. Параллельно фиксируют уровень болотных вод на водомерных постах. Такие измерения проводят не реже трех раз в год – весной, летом и осенью – на пяти участках с разной растительностью и рельефом.

По полученным данным специалисты вычисляют среднюю высоту поверхности.

Необходимо это потому, что болото не бывает ровным. Его покрывают кочки, гряды, мочажины и западины, которые меняются год от года, а иногда и в течение одного сезона. Зимой под снегом поверхность может проседать, а весной, после таяния и оттаивания торфа, поднимается снова. На эти колебания влияют уровень воды, накопление торфа и другие процессы, поэтому высотная отметка никогда не остается постоянной.

Наблюдения помогают ученым точнее определять глубину залегания болотных вод, изучать водный баланс и микрорельеф, а также отслеживать изменения поверхности на протяжении многих лет. Это позволяет понять, как болото реагирует на сезонные и климатические изменения и какую роль играет в регулировании водного режима территории.