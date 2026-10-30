«Не готовые ответы, а инструменты»: В Печорах стартовал форум «СТОП-риск»

В Печорах на площадке федерального Центра «Истоки» начал работу форум «СТОП-риск: стратегии профилактики». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики Псковской области.

«Именно так профилактика становится живой и адресной, а не формальной», – поделился он. По мнению министра, участники увезут из Печор не только знания, но и команду единомышленников для работы в своих муниципалитетах.

Министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев подчеркнул, что форум дает участникам не готовые ответы, а инструменты для самостоятельной работы.

Мероприятие объединило педагогов, волонтеров антинаркотического движения и участников Кибердружины «РИСК». В течение трех дней они будут искать новые подходы к профилактике зависимостей среди молодежи.

Деловая программа разделена на три направления: «Педагоги», «Дети» и «Кибердружина РИСК». Участники обсудят профилактику вовлечения подростков в экстремизм и терроризм, формирование гражданской идентичности, угрозы информационной безопасности и последствия употребления психоактивных веществ.

Также запланированы проектные сессии, конкурс социальных роликов и «Открытый диалог» о цифровом радикализме. Форум завершится пленарным заседанием и посвящением в лидеры антинаркотического движения.

Мероприятие проходит в рамках встречи «Доброволье.60» и программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы – министерство молодежной политики Псковской области, региональное УМВД России, областной Центр молодежи и общественных инициатив и Координационный центр Псковского государственного университета.