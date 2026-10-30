Корпорация МСП представила на псковском форуме платформу для турбизнеса

На II Инвестиционном форуме гостеприимства в Пскове представили меры поддержки для туристического бизнеса. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на советника отдела имущественной поддержки Корпорации МСП Евгению Балабаеву.

По ее словам, предпринимателям доступны как финансовые инструменты, так и нефинансовая помощь. На платформе МСП.РФ открыт специальный сервис для туризма: там собраны данные о потребностях регионов в инфраструктуре, действующих мерах поддержки и инвестплощадках.

Через этот же ресурс можно подать заявку на реализацию проекта.

Корпорация совместно с региональными властями сопровождает инвесторов, желающих строить объекты дорожного сервиса или средства размещения. Бизнес может предложить свою инициативу или откликнуться на запрос региона. В рамках сопровождения предприниматели получают рекомендации по структурированию проекта, поручительства и помощь в переговорах с сетевыми дорожными организациями. Для поиска площадок работает сервис «Имущество для бизнеса» с гибкими фильтрами и уведомлениями о новых объектах.

Среди финансовых мер Евгения Балабаева выделила программу стимулирования кредитования на оборотные цели: ставка – ключевая ставка Центробанка России плюс 3%, сумма – от 500 тысяч рублей до 500 млн рублей. Льготное кредитование для гостиничного бизнеса и приоритетных отраслей предполагает ставку ключевая минус 3,5% и льготный период пять лет. Также действует «зонтичный» механизм поручительств, который, в свою очередь, снижает требования к залогу.

В центре поддержки инвестиционного кредитования помогают структурировать проект и оценить риски. Гарантии предоставляют субъектам МСП с предварительным одобрением банка. «МСП Лизинг» позволяет приобретать оборудование по ставке 1% для российского и 3% для иностранного. Микрозаймы через платформу выдают до 5 млн рублей на инвестиции, оборотные средства и рефинансирование.

Нефинансовая поддержка включает консультации по оформлению земли, изменению категории и разрешенного использования, а также подбор инвестплощадок. Заявку на сопровождение туристического проекта можно подать через профильный сервис.

Форум проходит при поддержке Россельхозбанка, организаторы – правительство Псковской области и региональный Фонд инвестиционного развития.