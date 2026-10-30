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Общество

Станислав Стармолотов и сотрудники администрации Пскова убрали территорию у храма Вознесения

30 октября 2026 года, 11:38

Глава Пскова Станислав Стармолотов вместе с сотрудниками администрации города принял участие в общегородском субботнике. Об этом градоначальник сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Станислав Стармолотов и сотрудники администрации Пскова убрали территорию у храма Вознесения

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

Участники привели в порядок территорию вокруг храма в честь Нового Вознесения: собрали листву и мусор. По словам Станислава Стармолотова, работы заняли всего около часа, но этот уголок города стал заметно чище и привлекательнее.

Он подчеркнул, что слова о чистом и уютном Пскове обретают смысл только через реальные дела, и субботник – один из таких примеров.

Станислав Стармолотов и сотрудники администрации Пскова убрали территорию у храма Вознесения

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

«Мне важно не только руководить работой городской Администрации, но и быть рядом с коллегами, с жителями города. Когда все делают общее дело вместе, появляется и результат, и настоящий командный дух», – написал глава Пскова.

Станислав Стармолотов поблагодарил всех участников уборки и призвал беречь порядок не только в месячник чистоты, ведь Псков нуждается в заботе ежедневно.

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