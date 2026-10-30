Станислав Стармолотов и сотрудники администрации Пскова убрали территорию у храма Вознесения

Глава Пскова Станислав Стармолотов вместе с сотрудниками администрации города принял участие в общегородском субботнике. Об этом градоначальник сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Участники привели в порядок территорию вокруг храма в честь Нового Вознесения: собрали листву и мусор. По словам Станислава Стармолотова, работы заняли всего около часа, но этот уголок города стал заметно чище и привлекательнее.

Он подчеркнул, что слова о чистом и уютном Пскове обретают смысл только через реальные дела, и субботник – один из таких примеров.