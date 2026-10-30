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Общество

Двух мировых судей назначили в Псковской области

30 октября 2026 года, 13:00

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на третьей сессии восьмого созыва, которая прошла вчера, 29 октября, утвердили двух новых мировых судей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Двух мировых судей назначили в Псковской области

Фото Законодательного Собрания Псковской области

В заседании принял участие председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

Наталья Тайкова стала мировым судьей судебного участка №36 в Великих Луках без ограничения срока полномочий. Вера Мухрынова заняла аналогичную должность на участке №41 в Пскове.

Помимо этого, обязанности мирового судьи участка №21 в Острове и Островском районе на 12 месяцев будет исполнять судья в отставке Сергей Потапов.

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