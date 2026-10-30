Елена Бурмистрова рассказала на псковском форуме о восстановлении памятников через ГЧП

На II Инвестиционном форуме гостеприимства Псковской области обсудили восстановление объектов культурного наследия с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Об этом сообщает ПАИ.

Эксперт по проектам ГЧП Елена Бурмистрова подчеркнула, что возвращение к жизни таких объектов – это не просто ремонт, а сохранение исторической памяти.

В рамках партнерства инвестор получает здание в пользование, реконструирует его за свой счет, управляет им и извлекает прибыль, а государство контролирует проект.

В качестве примера Елена Бурмистрова привела Калужскую область. В 2012 году там заключили первое в России концессионное соглашение по памятнику федерального значения – Каретному сараю в усадьбе Гончаровых. Здание находилось в аварийном состоянии, без электричества, отопления и водопровода. Договор на 49 лет подписали после открытого конкурса, на который поступила единственная заявка.

Спустя 14 лет историческое здание полностью преобразилось. В настоящее время в нем работает парк-отель «Гончаров», на территории открыто кафе в русском стиле, проводятся экскурсии, лекции и пушкинские праздники. Посещаемость места, в частности, выросла до 108 тысяч человек в год. «Памятник не просто сохраняется, он живет и радует своих гостей», – прокомментировала Елена Бурмистрова.

Она также привела пример концессии по гостинице «Новый Лиандр» в Тарусе, которая открылась спустя несколько месяцев после подписания соглашения.

Кроме того, в ряде регионов действует программа «Один рубль за квадратный метр в год». По ней объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии передают инвестору на срок до 40 лет. После выполнения всех условий арендатор может платить минимальную ставку – 1 рубль за квадратный метр в год.