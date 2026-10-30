Дровяник и баня горели за сутки в Псковской области

За минувшие дежурные сутки в Псковской области произошло два техногенных пожара. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по региону.



Первый инцидент случился в 11:49 в деревне Жигари Великолукского округа. Там сгорел дровяник. Огонь также повредил заготовленные дрова. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. На тушении работали три специалиста МЧС, три сотрудника областной пожарной охраны и две единицы спецтехники.