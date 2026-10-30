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Происшествия

Дровяник и баня горели за сутки в Псковской области

30 октября 2026 года, 14:30

За минувшие дежурные сутки в Псковской области произошло два техногенных пожара. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Дровяник и баня горели за сутки в Псковской области

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Первый инцидент случился в 11:49 в деревне Жигари Великолукского округа. Там сгорел дровяник. Огонь также повредил заготовленные дрова. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. На тушении работали три специалиста МЧС, три сотрудника областной пожарной охраны и две единицы спецтехники.

Дровяник и баня горели за сутки в Псковской области

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Позже, в 15:02, в деревне Гривино Новоржевского округа загорелась баня. Огонь уничтожил кровлю, а изнутри помещение сильно выгорело. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Строение удалось спасти. В тушении участвовали пять огнеборцев и две единицы специализированной техники.

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