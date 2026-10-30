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Общество

Чем опасно повторное цветение, рассказали псковские фермеры

30 октября 2026 года, 12:10

Аномально теплая осень привела к повторному цветению растений в Псковской области, и для садоводов это может обернуться потерями. Об этом «АиФ-Псков» рассказали псковские фермеры.

По словам Ивана Мельника, в его яблоневых садах уже видны последствия несвоевременного цветения. «Такие деревья подмерзают зимой либо же все лето болеют, а весной мы даже обнаруживаем погибшие растения», – рассказал фермер.

Чем опасно повторное цветение, рассказали псковские фермеры
Из-за теплой погоды у растений происходит сбой биологических ритмов: они начинают цвести
Фото: Светлана Абраменкова

Чтобы помочь культурам подготовиться к зиме, фермер вносит фосфорно-калийные удобрения. Это позволяет растениям плавно перейти в состояние покоя и набраться сил к следующему сезону.

С повторным цветением столкнулась и глава КФХ «Сады на Кудебе» Юлия Рощина. Она обнаружила цветок на одной из своих яблонь.

По ее словам, такие цветки оставлять нельзя, их нужно срезать секатором. Неплохим решением станет и обработка 6–7-процентным раствором мочевины (карбамида). Это не только поможет растениям уснуть, но и снизит инфекционный фон, подчеркнула Юлия Рощина.

Ранее повторное цветение заметили и жители региона: у кого-то зацвели сирень, примулы и груши. Специалисты объясняют это сбоем биологических ритмов из-за теплой погоды: вместо накопления ресурсов растения тратят энергию на цветение и становятся уязвимее перед холодами.

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