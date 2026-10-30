Молодежь Великих Лук придумала арт-объект для обновленного сквера на Ленина

В Великих Луках подошло к концу благоустройство сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Территорию обновляли по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одной из изюминок пространства стал уникальный арт-объект, который предложила установить местная молодежь.

Кроме того, в сквере смонтировали освещение, поставили качели, часы с подсветкой, скамейки и урны, а на резиновом покрытии разместили тренажеры.

Взамен аварийных деревьев высадили девять саженцев и провели посев газона, в том числе дополнительный – там, где всходы оказались редкими.