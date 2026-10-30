Молодежь Великих Лук придумала арт-объект для обновленного сквера на Ленина

В Великих Луках подошло к концу благоустройство сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.
В Великих Луках подошло к концу благоустройство сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.
Территорию обновляли по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одной из изюминок пространства стал уникальный арт-объект, который предложила установить местная молодежь.
Кроме того, в сквере смонтировали освещение, поставили качели, часы с подсветкой, скамейки и урны, а на резиновом покрытии разместили тренажеры.
Взамен аварийных деревьев высадили девять саженцев и провели посев газона, в том числе дополнительный – там, где всходы оказались редкими.
Что касается фонтана, его ремонт затянулся из-за несвоевременной поставки оборудования, но сейчас все работы завершены. Запуск запланирован на весну следующего года, когда установится теплая погода.
Жители Псковской области могут оценить качество благоустройства с помощью QR-кода на установленной в сквере табличке. В частности, отсканировав его камерой смартфона, можно в один клик поделиться впечатлениями о проделанной работе.