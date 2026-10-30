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Общество / Здоровье

В Печорах медики Скорой переехали в новое здание

30 октября 2026 года, 14:02

В Печорах завершили строительство нового поста скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

В Печорах медики Скорой переехали в новое здание

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

По его словам, бригады полностью перебрались в современное просторное здание.

Михаил Ведерников отметил. что внутри нового поста предусмотрели все для работы и отдыха: две раздевалки с душевыми, отдельные комнаты для фельдшеров и водителей, кухня, а также кабинеты старшего фельдшера и хранения лекарств.

В Печорах медики Скорой переехали в новое здание

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

Особое внимание уделили гаражу – он теплый и просторный. Теперь зимой машины скорой не будут промерзать и останутся готовы к выезду в любой момент.

В Печорах медики Скорой переехали в новое здание

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

Губернатор подчеркнул, что у медиков появились все условия, чтобы сосредоточиться на главном – спасении людей. Новый пост возвели по поручению президента о модернизации объектов здравоохранения на приграничных территориях.

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