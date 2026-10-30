В Печорах медики Скорой переехали в новое здание

В Печорах завершили строительство нового поста скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.



По его словам, бригады полностью перебрались в современное просторное здание. Михаил Ведерников отметил. что внутри нового поста предусмотрели все для работы и отдыха: две раздевалки с душевыми, отдельные комнаты для фельдшеров и водителей, кухня, а также кабинеты старшего фельдшера и хранения лекарств.



Особое внимание уделили гаражу – он теплый и просторный. Теперь зимой машины скорой не будут промерзать и останутся готовы к выезду в любой момент.