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Общество

Эксперт назвала главные ошибки при подаче заявок на туристические гранты

30 октября 2026 года, 12:54

Туристические проекты в Псковской области часто не получают гранты из-за слабой проработки, несоответствия расходов задачам и отсутствия понятного результата. Об этом на II Инвестиционном форуме гостеприимства сегодня, 30 октября, заявила грантрайтер Татьяна Андреева, передает Псковское агентство информации.

Эксперт назвала главные ошибки при подаче заявок на туристические гранты

Фото: ПАИ

По ее словам, подготовку к конкурсу стоит начинать не с анкеты, а с осмысления идеи: какую проблему решает проект, для кого он создается, какие изменения принесет территории и как будет работать после окончания финансирования. 

«Заявка должна быть цельной: проблема, цель, мероприятия, бюджет и результаты должны быть взаимосвязаны. Эксперт должен видеть, зачем проект нужен и почему именно эта команда способна его реализовать», – подчеркнула эксперт.

Татьяна Андреева отметила, что все расчеты нужно подтверждать, а в смету не включать расходы, не связанные с содержанием проекта. Также важно учитывать требования конкурса: ограничения по направлениям, участникам, срокам, софинансированию и отчетности.

Отдельный акцент – на презентации. Описание должно быть конкретным и нацеленным на измеримый результат: число участников, созданные рабочие места, объем услуг, туристический поток или количество мероприятий.

Эксперт советует не откладывать подачу документов на последние дни – будет время проверить заявку, исправить ошибки, получить консультацию и скорректировать бюджет или календарный план. По мнению Татьяны Андреевой, гранты могут стать точкой роста для небольших инициатив в гостеприимстве, но результат зависит от качества подготовки и готовности автора нести ответственность за реализацию.

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