Эксперт назвала главные ошибки при подаче заявок на туристические гранты

Туристические проекты в Псковской области часто не получают гранты из-за слабой проработки, несоответствия расходов задачам и отсутствия понятного результата. Об этом на II Инвестиционном форуме гостеприимства сегодня, 30 октября, заявила грантрайтер Татьяна Андреева, передает Псковское агентство информации.

По ее словам, подготовку к конкурсу стоит начинать не с анкеты, а с осмысления идеи: какую проблему решает проект, для кого он создается, какие изменения принесет территории и как будет работать после окончания финансирования.

«Заявка должна быть цельной: проблема, цель, мероприятия, бюджет и результаты должны быть взаимосвязаны. Эксперт должен видеть, зачем проект нужен и почему именно эта команда способна его реализовать», – подчеркнула эксперт.

Татьяна Андреева отметила, что все расчеты нужно подтверждать, а в смету не включать расходы, не связанные с содержанием проекта. Также важно учитывать требования конкурса: ограничения по направлениям, участникам, срокам, софинансированию и отчетности.

Отдельный акцент – на презентации. Описание должно быть конкретным и нацеленным на измеримый результат: число участников, созданные рабочие места, объем услуг, туристический поток или количество мероприятий.

Эксперт советует не откладывать подачу документов на последние дни – будет время проверить заявку, исправить ошибки, получить консультацию и скорректировать бюджет или календарный план. По мнению Татьяны Андреевой, гранты могут стать точкой роста для небольших инициатив в гостеприимстве, но результат зависит от качества подготовки и готовности автора нести ответственность за реализацию.