Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Псковской области

30 октября 2026 года, 15:00

В ноябре среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

По прогнозам, погода в последний месяц осени будет формироваться под влиянием периферий циклонов. Это принесет преобладание облачной погоды с частыми осадками. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150% от нормы.

Для справки: средние многолетние значения для ноября в регионе составляют от 48 до 62 мм, а среднемесячная температура колеблется от -0,2 градусов до +0,9 градуса.

В первой декаде днем ожидается от +4 до +9 градусов. Во второй – от +2 до +7 градусов. В ночное время температуры в первых двух декадах будут держаться в пределах от -1 до +4 градусов, с отдельными понижениями до минус -2…-5 градусов.

В третьей декаде ноября днем прогнозируется от 0 до +5 градусов, а ночью – от -1 до -6. Опасных метеорологических явлений синоптики не ожидают, однако возможны неблагоприятные явления: порывы ветра возможны до 15-18 метров в секунду.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье
Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
В ритме бала

Досуг / Афиша
21 декабря 08:59

В ритме бала

Псковичей приглашают окунуться в атмосферу праздника и сказки

Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку