Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Псковской области

В ноябре среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

По прогнозам, погода в последний месяц осени будет формироваться под влиянием периферий циклонов. Это принесет преобладание облачной погоды с частыми осадками. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150% от нормы.

Для справки: средние многолетние значения для ноября в регионе составляют от 48 до 62 мм, а среднемесячная температура колеблется от -0,2 градусов до +0,9 градуса.

В первой декаде днем ожидается от +4 до +9 градусов. Во второй – от +2 до +7 градусов. В ночное время температуры в первых двух декадах будут держаться в пределах от -1 до +4 градусов, с отдельными понижениями до минус -2…-5 градусов.

В третьей декаде ноября днем прогнозируется от 0 до +5 градусов, а ночью – от -1 до -6. Опасных метеорологических явлений синоптики не ожидают, однако возможны неблагоприятные явления: порывы ветра возможны до 15-18 метров в секунду.