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Общество

Глава Псковского района – о конгрессе КРТ: Много полезных решений

30 октября 2026 года, 11:25

Делегация Псковской области работает на IV Всероссийском конгрессе по комплексному развитию территорий в Калининграде. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в МАХ.

Глава Псковского района – о конгрессе КРТ: Много полезных решений

Фото из соцсетей Натальи Федоровой

Вместе с коллегой, главой Пыталовского округа Верой Кондратьевой, она изучает практики других регионов. Как отметила Наталья Федорова, для руководителей муниципалитетов КРТ – это действенный инструмент обновления населенных пунктов. Он позволяет возводить современные микрорайоны с комфортной средой, социальными объектами и инфраструктурой, а также расселять аварийное жилье.

В Псковском округе уже реализуется первый в регионе проект КРТ – в Хотицах.

Глава муниципалитета обратила внимание, что конгресс впервые проходит в региональном формате, а его программа сосредоточена на практической работе с реальными кейсами – от формирования участка до выхода на стройплощадку.

«Мы с Верой Михайловной уже отметили для себя много полезных решений, которые сможем адаптировать для развития наших округов», – подчеркнула она. 

Наталья Федорова поблагодарила организаторов за высокий уровень мероприятия. По словам главы Псковского муниципального округа, сегодня – еще один день насыщенной работы, обмена опытом и новых деловых контактов.

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