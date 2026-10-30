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Общество

«Рецидив» на улице Конной: Псковские теплосети заменили два участка труб

30 октября 2026 года, 14:15

Специалисты Псковских тепловых сетей во время планового обхода обнаружили утечку в тепловой камере у дома №28 на улице Конной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Рецидив» на улице Конной: Псковские теплосети заменили два участка труб

Фото Псковских тепловых сетей

Вода в тепловой камере на улице Конной оказалась лишь следствием.

Чтобы обнаружить источник, бригада применила течеискатель: специалисты вели прибор вдоль трубы, ориентируясь на усиливающийся звук. Вскрытие асфальта показало, что сгнил не просто стык – нужна замена части трубопровода с отводами. Диагностика выявила, что параллельная труба находится в критическом состоянии.

Чтобы не возвращаться через месяц, специалисты решили заменить оба участка сразу.

«Рецидив» на улице Конной: Псковские теплосети заменили два участка труб

Фото Псковских тепловых сетей

Как отметили в ПТС, у этого места дурная слава: за последние два года его трижды ремонтировали и заново асфальтировали, но проблема возвращалась. Сейчас старые трубы, изъеденные коррозией, демонтированы, а новые устанавливают с точностью до миллиметра. Затем к работе приступил сварщик, который намертво соединил металл.

В предприятии подчеркнули, что плановые обходы позволяют выявлять скрытые дефекты до наступления холодов и не допускать аварий в отопительный сезон.

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