«Рецидив» на улице Конной: Псковские теплосети заменили два участка труб

Специалисты Псковских тепловых сетей во время планового обхода обнаружили утечку в тепловой камере у дома №28 на улице Конной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Вода в тепловой камере на улице Конной оказалась лишь следствием.

Чтобы обнаружить источник, бригада применила течеискатель: специалисты вели прибор вдоль трубы, ориентируясь на усиливающийся звук. Вскрытие асфальта показало, что сгнил не просто стык – нужна замена части трубопровода с отводами. Диагностика выявила, что параллельная труба находится в критическом состоянии.

Чтобы не возвращаться через месяц, специалисты решили заменить оба участка сразу.