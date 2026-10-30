Охват вакцинацией от гриппа в Псковской области достиг 19,3%

В Псковской области от гриппа привились 108 517 человек – это 19,3% населения региона, сообщили «Псковской правде» в региональном управлении Роспотребнадзора. Данные приведены по состоянию на 23 октября.

Прививочная кампания продолжается. Вакцинация помогает заранее подготовить иммунитет и снизить риски тяжелого течения болезни, отметили в Управлении.

Особое внимание на прививку стоит обратить группам риска. В их числе часто болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями, люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые и беременные.

Вакцинацию проводят в поликлиниках по месту жительства.

Помимо прививки, в ведомстве напомнили о базовых мерах профилактики: мытье рук, ограничении контактов в период подъема заболеваемости и ношении масок в общественном транспорте и людных местах. При симптомах недомогания необходимо оставаться дома и обращаться в поликлинику к врачу.