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Общество / Здоровье

Охват вакцинацией от гриппа в Псковской области достиг 19,3%

30 октября 2026 года, 12:45

В Псковской области от гриппа привились 108 517 человек – это 19,3% населения региона, сообщили «Псковской правде» в региональном управлении Роспотребнадзора. Данные приведены по состоянию на 23 октября.

Охват вакцинацией от гриппа в Псковской области достиг 19,3%

Фото Дарьи Хватковой

Прививочная кампания продолжается. Вакцинация помогает заранее подготовить иммунитет и снизить риски тяжелого течения болезни, отметили в Управлении.

Особое внимание на прививку стоит обратить группам риска. В их числе часто болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями, люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые и беременные.

Вакцинацию проводят в поликлиниках по месту жительства. 

Помимо прививки, в ведомстве напомнили о базовых мерах профилактики: мытье рук, ограничении контактов в период подъема заболеваемости и ношении масок в общественном транспорте и людных местах. При симптомах недомогания необходимо оставаться дома и обращаться в поликлинику к врачу.

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