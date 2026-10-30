Игорь Иванов поздравил профсоюзы с 78-летием образования

Жителей региона с Днём профобъединения Псковской области поздравил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.
Жителей региона с Днём профобъединения Псковской области поздравил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.
Он отметил, что 30 октября 1948 года состоялась областная конференция профсоюзов, положившая начало истории Псковского областного совета профсоюзов. «За 78 лет региональное профобъединение прошло большой путь, сохранив верность главным принципам профсоюзного движения - солидарности, единства, взаимопомощи и защиты интересов человека труда», - подчеркнул председатель облсовпрофа.
По словам Игоря Иванова, сегодня профобъединение является самой многочисленной и общественно значимой общественной организацией Псковской области. За этой историей стоят тысячи людей, преданных своему делу, активная позиция профсоюзных лидеров, ежедневная работа профсоюзного актива и доверие членов профсоюзов, сказал он.
«Каждый из вас вносит свой вклад в общее дело: отстаивает трудовые права и социальные гарантии работников, участвует в развитии социального партнёрства, помогает решать непростые жизненные ситуации, поддерживает людей и укрепляет профсоюзное движение», - отметил Игорь Иванов.
Особые слова благодарности он выразил ветеранам профсоюзного движения, заложившим прочный фундамент традиций, и всем, кто сегодня продолжает эту важную работу, проявляя принципиальность, ответственность и неравнодушие.
«Желаю всем членам профсоюзов, профсоюзным активистам и руководителям организаций крепкого здоровья, благополучия, энергии, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне! Пусть наша общая сила всегда заключается в единстве, взаимной поддержке и готовности вместе отстаивать интересы человека труда», - заключил лидер профобъединения.