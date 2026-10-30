Псковскую модель интеграции соотечественников высоко оценили на международном уровне

Псковская модель интеграции соотечественников получила высокую оценку на Всемирной тематической конференции в Москве. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, региональные практики неоднократно приводили в качестве успешного примера, а саму модель назвали одной из самых эффективных в стране.

Михаил Ведерников отметил, что среди отмеченных решений – персональное сопровождение через институт уполномоченного при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции, работа Центра «Соотечественник» по принципу «одного окна», а также содействие в решении жилищных вопросов.

Отдельное внимание уделили профессиональному закреплению: встречам с работодателями, профтурам, поддержке предпринимательских инициатив, фермерских хозяйств и агротуризма, мероприятиям по социокультурной интеграции.

Губернатор обратил внимание на то, что более 90% прибывших соотечественников остаются жить и работать в Псковской области. Этот результат подтверждает эффективность выбранного подхода и востребованность созданных в регионе условий.

Он также добавил, что работа с соотечественниками остается важным направлением для области в силу ее исторического положения на западных рубежах России.